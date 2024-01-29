Есть критические компоненты: военный назвал самые большие пробелы российского оружия
Оккупанты использовали для своих танков французскую оптику. Сейчас из-за санкций им приходится снимать оптику со старых советских машин и переставлять на новую технику.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что россияне не делали сами даже подшипники. Последние 20 лет такие детали для танков были немецкими.
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"Есть критически необходимые комплектующие, которые являются сугубо военными и которые реально попали под санкции. Казалось, что этого старого железа у них запасы просто бездонные. А нет. У них дно просто уже просвечивает в этих запасах, и новое клепается очень проблемно", – сказал Дикий.
Такие критические компоненты есть во всех производственных звеньях врага. Оккупанты пытаются поставлять их через третьи страны, используя "серые" схемы. Это, подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар", надо максимально отслеживать и перекрывать пробелы в санкциях.
Сообщать сразу нашим союзникам, что "там-то и там-то ваши западные изделия едут в Россию третьим путем". Пусть они перекрывают. Не скрываем, что мы будем и начинаем делать – вычислять, какие заводы критически важны в этих производственных цепочках,
– сказал Евгений Дикий.
В России есть несколько заводов, которые производят, к примеру, порох. А есть, условно, только один завод, который производит микрочипы.
"Есть такие критические звенья. По ним мы уже начинаем работать нашими дальнобойными дронами. Должны это довести до совершенства", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".
Враг имеет проблемы с вооружением
- Россияне расконсервировали советские пушки М-46. Это оружие имеет калибр 130 миллиметров. Это нестандартный калибр для сухопутных войск противника.
- Forbes сообщал о том, что у страны-агрессора могут закончиться танки и БМП. У россиян может быть значительно меньше чем 2400 танков, которые находятся в рабочем состоянии. Оккупанты не могут производить много новых и модернизированных танков, как о том заявляла Москва.
- Кроме того, захватчики теряют столько БМП, сколько может строить или снимать с долгосрочного хранения российская промышленность. Известно, что согласно последним подсчетам, которые провели на основе спутниковых снимков, россияне имеют на складах 3000 старых боевых машин пехоты. Из них более 700, скорее всего, нельзя восстановить.