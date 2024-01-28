В сети появились фото, которые демонстрируют, что Россия расконсервировала советские пушки М-46 калибра 130 миллиметров.
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Что известно о пушках М-46
Пушки М-46 производились с 1946 по 1950 годы. Они имеют нестандартный для сухопутных войск армии России калибр 130 миллиметров. Согласно The Military Balance 2023, на хранении россияне имели всего 350 пушек этого типа.
Вероятно, оккупанты решили расконсервировать свои М-46 из-за высокого уровня потерь от контрбатарейного огня ВСУ и из-за заявленного показателя дальности стрельбы этих пушек.
Однако журналисты Defense Express заметили, что из-за нестандартности калибра возникает вопрос, откуда россияне могли взять 130-мм выстрелы в М-46.
С одинаковой вероятностью можно предположить, что россияне под эти пушки нашли снаряды в собственных запасах, да и то, что России пришлось у кого-то брать 130-мм боеприпасы,
– отметили в Defense Express.
Оккупанты могли взять снаряды у КНДР
Издание Defense Express считает, что россияне могли попросить снаряды к М-46 в Северной Корее. Тем более согласно The Military Balance 2023, КНДР имеет такие же М-46, и сразу три типа САУ калибра 130-мм – M-1975, M-1981 и M-1991.
Напомним, что раньше разведка Великобритании поделилась фото, которые свидетельствуют о том, что российские суда загружаются в порту КНДР.