У мережі з’явились фото, які демонструють, що Росія розконсервувала радянські гармати М-46 калібру 130 міліметрів.

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Що відомо про гармати М-46

Гармати М-46 виготовлялись з 1946 по 1950 роки. Вони мають нестандартний як для сухопутних військ армії Росії калібр 130 міліметрів. Згідно із The Military Balance 2023, на зберіганні росіяни мали лише 350 гармат цього типу.

Характеристики М-46: маса – близько 7,7 тонни, заявлена дальність стрільби – до 27 кілометрів звичайним уламково-фугасним снарядом та 37 кілометрів при використанні активно-реактивних снарядів.

Ймовірно, окупанти вирішили розконсервувати свої М-46 через високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ та через заявлений показник дальності стрільби цих гармат.

Однак журналісти Defense Express зауважили, що через нестандартність калібру виникає питання, звідки росіяни могли взяти 130-мм постріли до М-46.

З однаковою ймовірністю можна припустити, що росіяни під ці гармати знайшли снаряди у власних запасах, так і те, що Росії довелось у когось брати 130-мм боєприпаси,

– зазначили у Defense Express.

Окупанти могли взяти снаряди у КНДР

Видання Defense Express вважає, що росіяни могли попросити снаряди до М-46 у Північної Кореї. Тим паче згідно з The Military Balance 2023, КНДР має такі ж М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм – M-1975, M-1981 та M-1991.

Нагадаємо, що раніше розвідка Великої Британії поділилась фото, які свідчать про те, що російські судна завантажуються у порту КНДР.