Залужный под Купянском, с Гринкевичем остался только один контракт: хронология 685 дня войны

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков. Несмотря на безумные потери, оккупанты не оставляют попыток атак. В то же время они наносят удары по городам нашего государства.

По состоянию на вторник, 9 января, продолжаются 685 сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия ударила по Украине из авиации, подготовка к передаче F-16: хронология 684 дня войны