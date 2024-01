Залужний під Куп'янськом, з Гринкевичем лишився тільки один контракт: хронологія 685 дня війни

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників. Попри шалені втрати, окупанти не полишають спроб атак. Водночас вони завдають ударів по містах нашої держави.

Станом на вівторок, 9 січня, триває 685 доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Про головне за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія вдарила по Україні з авіації, підготовка до передачі F-16: хронологія 684 дня війни