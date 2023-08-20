В каком состоянии 12-летняя девочка, срочно доставленная в Киев после удара по Чернигову

12-летняя девочка, которая была тяжело ранена во время ракетного удара по драмтеатру Чернигова вчера, прооперировали в киевской больнице Охматдет. Врачи борются, чтобы ребенок сохранил травмированную руку.

Об этом сообщила ее сестра Диана Борец в фейсбуки. Она рассказала о состоянии девочки и вспомнила хронологию трагедии.

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19 августа моя сестра впервые за лето поехала к подружке в центр гулять, девушки хотели продавать браслетики из бисера для сбора средств на ВСУ. Весь вечер допоздна она их делала,

– рассказала Борец.

С рваными ранами девочку привез в больницу очевидец атаки

По словам женщины, к моменту удара ракетой по центру Чернигова ее младшую сестру ранило обломками.

"С рваными ранами ее сам отвез в больницу прохожий — человек с большой буквы. Весь день в операционных. Перевезли экстренно на реанимобили в Киев, в Охматдет, потому что слишком сложные травмы. Сейчас идет еще одна операция. Врачи спасают ей жизнь", — писала Диана Борец.

Она также обнародовала ее фотографии до трагедии 19 августа и на месте происшествия в Чернигове.

12-летняя девочка получила сложные травмы / Фото из фейсбука Дианы Борец

Девочка в шоковом состоянии

Сестра раненой девочки рассказывает, что пока ребенок находится после операции в шоковом состоянии, однако ситуация находится под контролем.

Еще сотрясение мозга и ушиб легких. Сейчас угрозы для жизни нет, главное, чтобы не было осложнений. Надеемся, что рука приживется. Она в шоке, психологически травмирована, врачи пока прогнозы не делают. Молитесь с нами, чтобы она не потеряла руку,

– написала вчера вечером Диана Борец.

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