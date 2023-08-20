У якому стані 12-річна дівчинка, яку терміново доправили в Київ після удару по Чернігову

12-річну дівчинку, яку було важко поранено під час ракетного удару по драмтеатру Чернігова вчора, прооперували у київській лікарні Охматдит. Лікарі борються, аби дитина зберегла травмовану руку.

Про це повідомила її сестра Діана Борець у фейсбуці. Вона розповіла про стан дівчинки та пригадала хронологію дня трагедії.

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19 серпня моя сестра вперше за літо поїхала до подружки в центр гуляти, дівчата хотіли продавати браслетики з бісеру для збору коштів на ЗСУ. Увесь вечір допізна вона їх робила,

– розповіла Борець.

З рваними ранами дівчинку привіз в лікарню очевидець атаки

За словами жінки, на момент удару ракетою по центру Чернігова її молодшу сестру поранило уламками.

"З рваними ранами її сам відвіз у лікарню перехожий — людина з великої літери. Весь день в операційних. Перевезли екстренно на реанімобілі в Київ, в Охматдит, бо занадто складні травми. Зараз триває ще одна операція. Лікарі рятують їй життя", — писала Діана Борець.

Вона також оприлюднила її фотографії до трагедії 19 серпня та на місці події в Чернігові.

12-річна дівчинка отримала складні травми / Фото з фейсбуку Діани Борець

Дівчинка у шоковому стані

Сестра пораненої дівчинки розповідає, що поки дитина перебуває після операції в шоковому стані, однак ситуація під контролем.

Ще струс мозку і забій легень. Зараз загрози життю немає, головне, щоб не було ускладнень. Сподіваємося, що рука приживеться. Вона в шоці, психологічно дуже травмована, лікарі поки прогнози не роблять. Моліться з нами, щоб вона не втратила руку,

— написала вчора ввечері Діана Борець.

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