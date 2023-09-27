Прочь российские нарративы: Эстония хочет вернуть Калининграду историческое название

Эстония решила избавиться от имперского наследия России в собственном языке. По примеру своих соседей – Польши, Литвы и Латвии – страна планирует сменить название города Калининград.

Эстония активно взялась за очищение своего языка от имперских влияний страны – агрессорки. Там хотят российский Калининград снова называть Кенигсбергом.

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Советское название города хотят убрать

Так известно, что комиссия эстонского правительства по иностранным делам предложила использовать другое название города Калининград. Соответствующее предложение должно быть рассмотрено Обществом родного языка.

В комиссии считают, что Калининграду следует вернуть историческое название – Кенигсберг.

Как Кенигсберг стал Калининградом

Нынешний российский Калининград – это немецкий город Кенигсберг. Однако в 1945 году он за решением Потсдамской конференции (конференции руководителей трех государств-победительниц во Второй Мировой войне: США, СССР и Британии), а также на основании последующих договоров вместе с областью оказалось под контролем Советского Союза.

В 1946 году город был переименован в честь старого революционера – большевика Михаила Калинина.

Ранее к подобной инициативе уже обратились другие страны Балтии и Польши.

Так, Польша уже заменила название Калининграда традиционным обозначением города в своем языке. Теперь оно будет называться Крулевец, соответственно сама область – Крулевецкой. Экспертная языковая комиссия Латвии советует использовать в латышском традиционное балтийское название Караляучи. Между тем, в Литве Калининград хотят называть Каралючюс.

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