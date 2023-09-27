Геть російські наративи: Естонія хоче повернути Калінінграду історичну назву

Естонія вирішила позбутися імперської спадщини Росії у власній мові. За прикладом своїх сусідів – Польщі, Литви та Латвії – країна планує змінити назву міста Калінінград.

Естонія активно взялася за очищення своєї мови від імперських впливів країни – агресорки. Там хочуть російський Калінінград знову називати Кенігсбергом.

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Радянську назву міста хочуть прибрати

Так, відомо, що комісія естонського уряду з закордонних справ запропонувала використовувати іншу назву міста Калінінград. Відповідну пропозицію має розглянути Товариство рідної мови.

У комісії вважають, що Калінінграду слід повернути історичну назву – Кенігсберг.

Як Кенігсберг став Калінінградом

Нинішній російський Калінінград – це німецьке місто Кенігсберг. Однак у 1945 році воно за рішення Потсдамської конференції ( конференції керівників трьох держав-переможниць у Другій Світововій війні: США, СРСР і Британії), а також на підставі наступних договорів, разом із областю опинилося під контролем Радянському Союзу.

У 1946 році місто перейменували на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна.

Раніше до подібної ініціативи вже звернулися інші країни Балтії та Польща.

Так, Польща вже замінила назву Калінінграду на традиційне позначення міста у своїй мові. Тепер воно називатиметься Крулевець, відповідно сама область – Крулевецькою. Експертна мовна комісія Латвії радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі. Тим часом у Литві Калінінград хочуть називати Каралючюс.

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