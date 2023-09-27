Геть російські наративи: Естонія хоче повернути Калінінграду історичну назву
Джерело:DW
Естонія вирішила позбутися імперської спадщини Росії у власній мові. За прикладом своїх сусідів – Польщі, Литви та Латвії – країна планує змінити назву міста Калінінград.
Естонія активно взялася за очищення своєї мови від імперських впливів країни – агресорки. Там хочуть російський Калінінград знову називати Кенігсбергом.
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Радянську назву міста хочуть прибрати
Так, відомо, що комісія естонського уряду з закордонних справ запропонувала використовувати іншу назву міста Калінінград. Відповідну пропозицію має розглянути Товариство рідної мови.
У комісії вважають, що Калінінграду слід повернути історичну назву – Кенігсберг.
Як Кенігсберг став Калінінградом
Нинішній російський Калінінград – це німецьке місто Кенігсберг. Однак у 1945 році воно за рішення Потсдамської конференції ( конференції керівників трьох держав-переможниць у Другій Світововій війні: США, СРСР і Британії), а також на підставі наступних договорів, разом із областю опинилося під контролем Радянському Союзу.
У 1946 році місто перейменували на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна.
Раніше до подібної ініціативи вже звернулися інші країни Балтії та Польща.
Так, Польща вже замінила назву Калінінграду на традиційне позначення міста у своїй мові. Тепер воно називатиметься Крулевець, відповідно сама область – Крулевецькою. Експертна мовна комісія Латвії радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі. Тим часом у Литві Калінінград хочуть називати Каралючюс.
В Україні прибирають з вулиць "русскій мір"
- Так, у столиці триває масштабне перейменування вулиць, парків і скверів, які мають назви, пов'язані з імперією чи радянською спадщиною. Зокрема, у липні міська влада змінила назви 14 об'єктам. Вулицю Челюскінців перетворили на вулицю Героїв Зміїного, провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський, парк імені Олександра Сергійовича Пушкіна – парк імені Івана Багряного, сквер імені Валерія Чкалова – сквер Літературний, провулок Ватутінський – провулок Зазимський, вулицю Совхозну – вулицю Дунайську тощо.
- Раніше у Києві дерусифікували три станції метро. "Дружба народів" отримала назву "Звіринецька", "Площу Льва Толстого" перейменували на "Площу Українських Героїв", "Проспект Правди", яку ще проєктують, стане "Варшавською".