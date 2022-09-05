Убили 10 человек и ранили 15: полиция Канады разыскивает двух виновников жуткой резни

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин напали с ножами на людей. Их разыскивает полиция.

Трагедия произошла 4 сентября в деревне Уэлдон. Двое вооруженных мужчин убили минимум 10 человек и ранили 15 человек.

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Кто мог совершить преступления

Стражи порядка советуют местным не появляться на улицах, пока преступников не задержат. Предварительно, нападения могли совершить 31-летний Дэмиен Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон, не имея при этом конкретного мотива. Они путешествовали на черном Nissan Rogue, но неизвестно, в каком направлении. Полицейские предполагают, что преступники уже успели сменить автомобиль.

Командир Королевской канадской конной полиции Реджайни Ронда Блэкмор сказала, что полиция работает на 13 местах преступлений. Она считает, что жертв может быть больше

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Чрезвычайное положение

Из-за трагедии и поиска преступников в провинции объявили чрезвычайное положение. Он продлится до 30 сентября.

На массовое убийство отреагировал премьер-министр Джастин Трюдо. Он назвал нападения в Саскачеване "ужасными и неистовыми".

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