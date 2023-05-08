В результате ДТП в Закарпатье погибли 3 человека, среди них – депутат и правоохранитель

8 мая 2023, 10:11
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Виталий Глагола

Вечером 7 мая на трассе между селом Сокирница и городом Хуст произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.

Инцидент произошел около 18:30. По предварительной информации, столкнулись Mercedes и Range Rover.

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Капитан полиции нарушил ПДД

Журналист Виталий Глагола сообщил, что за рулем Mercedes находился капитан полиции из отдела по борьбе с наркотиками. Водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с Range Rover.

К сожалению, в результате аварии погибли три человека. Вместе с водителем Mercedes погиб его пассажир.

Как выяснилось впоследствии, погибший водитель Range Rover был депутатом Виноградовской ТО. Его жена и дети находились с ним в автомобиле. В настоящее время они находятся в реанимации.

На Закарпатье произошло смертельное ДТП / Фото Виталий Глагола

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Автор: Анна Романюк