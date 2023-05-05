На кадрах видно, что инцидент произошел вблизи "Семейного магазина". Сообщают о смерти не менее 2 человек, информирует 24 Канал.
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Оккупанты протаранили магазин
Россияне в сети сообщают, что водитель грузовика протаранил магазин "Эдем", хотя на кадрах заметна вывеска "Семейный магазин". Оккупанты никак не комментируют аварию.
Пользователи сети пишут, что, вероятно, есть двое погибших – продавец и один из покупателей. Однако некоторые люди отрицают, что в результате аварии были жертвы.
Грузовик оккупантов въехал в магазин: смотрите видео
На кадрах также видно, что рядом с разбитым магазином сидит российский военнослужащий. Был ли он в грузовике на момент аварии – неизвестно.
Так называемая "местная власть" не комментирует инцидент в Алчевске, а "правоохранительные органы" не публикуют информацию об аварии.
В Луганской области оккупанты постоянно напряжены
Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты в регионе постоянно напряжены. Это связано с тем, что "хлопок" часто наведывается к захватчикам.
Благодаря работе украинских артиллеристов и партизан оккупанты боятся скапливать боекомплекты и технику в одном месте. Поэтому россиянам пришлось даже менять тактику в Луганской области. Теперь, по словам Гайдая, оккупанты завозят боекомплекты в область, а дальше уже перевозят грузовиками, фурами куда-то поближе. Затем перегружают в военные грузовики и дальше везут прямо на позиции.
"И нет им покоя даже относительно того, что касается расположения личного состава, потому что периодически украинский "хлопок" заходит к ним в – гости", подчеркнул Гайдай.