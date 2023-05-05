На кадрах видно, що інцидент стався поблизу "Сімейного магазину". Повідомляють про смерть щонайменше 2 осіб, інформує 24 Канал.

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Окупанти протаранили крамницю

Росіяни у мережі повідомляють, що водій вантажівки протаранив магазин "Едем", хоча на кадрах помітно вивіску "Сімейний магазин". Окупанти ніяк не коментують аварію.

Користувачі мережі пишуть, що, ймовірно, є двоє загиблих – продавець та один із покупців. Проте деякі особи заперечують, що внаслідок аварії були жертви.

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На кадрах також видно, що поряд з розтрощеною крамницею сидить російський військовослужбовець. Чи був він у вантажівці на момент аварії – невідомо.

Так звана "місцева влада" не коментує інцидент в Алчевську, а "правоохоронні органи" не публікують інформації щодо аварії.

У Луганській області окупанти постійно напружені

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти в регіоні постійно напружені. Це пов'язано з тим, що "бавовна" часто навідується до загарбників.

Завдяки роботі українських артилеристів та партизанів окупанти бояться накопичувати боєкомплекти та техніку в одному місці. Через це росіянам довелося навіть змінювати тактику на Луганщині. Тепер, за словами Гайдая, окупанти завозять боєкомплекти в область, а далі вже перевозять вантажівками, фурами кудись ближче. Потім перевантажують у військові вантажівки й далі везуть безпосередньо на позиції.

"І не мають вони спокою навіть щодо того, що стосується розташування особового складу, бо періодично українська "бавовна" заходить до них в гості", – підкреслив Гайдай.