Российские войска продолжают давить чуть ли не на всех участках фронта. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Где россияне атакуют на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общем сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.