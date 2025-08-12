Также враг имел успехи на сразу нескольких направлениях Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась карта фронта по ISW?

Согласно геолокационным кадрам от 11 августа, россияне недавно продвинулись в центральной Алексеевке, что к северу от города Сумы и на юго-запад от Юнаковки. Еще атаковали на севере Харьковской области, но продвижений врага не зафиксировали.

Также россияне проводили наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях, однако там они не получили никаких успехов. Такая же ситуация на Северском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, и в Запорожской области.

В то же время оккупанты недавно продвинулись на северо-запад и юго-восток от села Колодязи, что к северо-востоку от Лимана. Враг также продвинулся в пределах и на юго-запад от Часового Яра, и в восточной Катериновке, что на северо-запад от Торецка.

Кроме того, оккупанты, вероятно, продвинулись на Покровском направлении. Российские войска вели наступательные действия, в частности у Миролюбовки, Мирнограда, Лисовки, Котлиного и Удачного. Враг, вероятно, сосредотачивается на продвижении к Доброполью.

Аналитики сообщают о наступательных операциях противника на Херсонском направлении. Впрочем, подтвержденной информации о продвижении нет.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 12 августа / ISW

К слову, 11 августа в DeepState заявили, что вблизи Доброполья в Донецкой области враг нашел бреши в обороне. В ОТУВ "Днепр" подтвердили, что российские войска пытаются просачиваться малыми группами мимо первой линии позиций.