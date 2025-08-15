Российские войска продолжают активно давить на многих участках фронта. В течение суток зафиксировано 149 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как выглядит карта боевых действий 15 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 288 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Карповка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Котлино, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филиала, Запорожского, Камышевахи.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.