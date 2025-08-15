Російські війська продовжують активно тиснути на багатьох ділянках фронту. Впродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як виглядає карта бойових дій 15 серпня?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.