Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 16 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинув 74 керовані авіабомби, а також здійснив 245 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Хатнє та Фиголівка.

На Куп'янському напрямку відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Рідкодуб.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 6 штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення в районі Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 21 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Мирне, Запорізьке, Ольгівське.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.