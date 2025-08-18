На линии фронта продолжаются тяжелые бои. Самая тяжелая ситуация в Донецкой области. Также бои продолжаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 11 по 17 августа 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше

Динамика боевых действий на фронте

В течение недели на фронте сохранялась тенденция к уменьшению количества штурмов, однако в воскресенье 17 августа враг атаковал суммарно 182 раза, тогда как 16 августа на фронте зафиксировали 148 атак. Суммарно в течение недели оккупанты атаковали позиции Сил обороны 1 099 раз. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 358 атак;

Новопавловское направление – 162 атаки;

Лиманское направление – 150 атак;

Сумское направление – 62 атаки;

Купянское направление – 59 атак;

Северское направление – 52 атаки;

Торецкое направление – 43 атаки;

Харьковское направление – 40 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 34 атаки;

Краматорское направление – 24 атаки;

Ореховское направление – 7 атак;

Гуляйпольское направление – 4 атаки.

Наблюдается увеличение вражеских атак на Северском и Купянском направлениях, также повышенная активность врага на Херсонщине. Зато на Сумском, Харьковском, Торецком и Ореховском направлениях активность россиян уменьшилась.

В то же время на Сумском, Харьковском, Лиманском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях линия соприкосновения не изменилась. О ситуации на других направлениях говорим далее.

Что происходит в районе Купянска?

После того как вражеские войска, вероятно, закрепились на северных окраинах Купянска, ситуация в городе ухудшилась из-за активного применения врагом дронов, артиллерии и другого вооружения для ударов и обстрелов. Однако продвинуться в городе врагу не удалось.

Однако враг усилил атаки в направлении Боровой южнее Купянска. Российским войскам ранее удалось дойти до Оскольского водохранилища, однако длительное время линия соприкосновения там была неизменной. Однако на прошлой неделе продвинулись возле Вишневого и Лозовой и оккупировали село Зеленый Гай.

Расстояние от линии соприкосновения до Боровой составляет 7 километров.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне нацелились на Северск

Последние несколько недель довольно сложные для Северского направления. Россияне активизировались в Серебрянском лесу, который на направлении является последней частью Луганской области. Более того, враг нацелился на захват города Северск.

На прошлой неделе враг имел продвижение в селе Григорьевка, что на северо-востоке от Северска. Расстояние от линии соприкосновения до окраин города осталось неизменным – 3 километра.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои возле Часового Яра

На Краматорском направлении основным эпицентром боев остается Часов Яр, который российские пропагандисты уже несколько раз "взяли", хоть 4 района города под полным контролем Сил обороны, бои продолжаются в центральной части и в Новосеверском районе.

При этом россияне решили активизироваться на флангах. На прошлой неделе россиянам удалось прорваться между Часовым Яром и селом Майским, что севернее города.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Торецка

Продолжаются бои и на Торецком направлении, где основными целями врага является полный захват города Торецк и выход на Константиновку.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись возле села Петровка. Также увеличилась серая зона севернее Торецка.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Прорыв россиян под Добропольем

В начале прошлой недели российским войскам удалось прорваться на несколько километров вглубь украинских позиций на Покровском направлении недалеко от городов Доброполье и Белозерское. Вражеские войска дошли до сел Веселое, Грузское и Золотой Колодец. По предварительной информации, в последнем россияне устроили фильтрацию гражданских и расстрелы. Количество жертв пока неизвестно.

Прорыв россиянам удался благодаря малым пехотным группам, которые обошли основные позиции Сил обороны. Такая ситуация вызвала большое беспокойство. Состоялся этот прорыв вместе с постоянными ударами по Доброполью и Белозерскому, которые были домами для 22 и 11 тысяч человек соответственно.

На направление отправили подкрепление, в том числе и 1-й корпус НГУ "Азов". Благодаря действиям украинских воинов удалось зачистить от россиян Грузское, Веселое, Золотой Колодец, а также восстановить контроль над позициями у Свободного, Нового Шахматного, Белицкого, в Ивановке и Никаноровке.

В то же время россияне также оккупировали Попов Яр и подтянули резервы в район образовавшегося выступления под Добропольем. Там продолжаются тяжелые бои, параллельно с этим последние несколько дней россияне со всего вооружения бьют по прифронтовым населенным пунктам, чаще всего дронами типа "Шахед" и КАБами.





Прорыв под Добропольем / Карта DeepStateMAP

В то же время 7-й корпус ДШВ зачистил от российских ДРГ город Покровск. При этом врагу не удалось продвинуться в районе города.

Однако россияне оккупировали село Зеленый Кут, что на границе с Днепропетровской областью.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Днепропетровщине

Ранее вражеским войскам удалось закрепиться вблизи села Дачное на Днепропетровщине. На прошлой неделе новых продвижений на этом участке не было, однако продолжаются бои.

Ситуация на Новопавловском направлении остается тяжелой, однако линия фронта более стабильная, чем была в предыдущие недели. На территории Донецкой области россияне не имели продвижений. На Днепропетровщине российские захватчики закрепились вблизи сел Малиевка и Январское. Также враг продвинулся в селе Темировка Запорожской области.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Контратака Сил обороны возле Степногорска

После оккупации села Каменское и продвижения в соседних плавнях, россияне начали осуществлять попытки прорыва в село Степногорск. И россиянам удалось пробраться на южные окраины села, но закрепиться им так и не удалось – Силы обороны выбили врага оттуда.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Когда террорист Владимир Путин прибыл на Аляску, где ему постелили красную дорожку, его армия сбрасывала авиабомбы на города Донецкой области. Пока продолжаются переговоры, в Харькове сегодня утром российские войска убили по меньшей мере 7 человек, среди которых младенец. Что бы ни говорили в Кремле, там хотят только одного – уничтожения Украины. И единственной надеждой на то, что россиянам не удастся достичь своей цели – наша армия, наши Силы обороны. Поэтому каждый из нас должен делать максимум для нашего войска. Просто сейчас можно поддержать сборы на нужды армии. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.