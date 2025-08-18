На лінії фронту тривають важкі бої. Найважча ситуація в Донецькій області. Також бої тривають у Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій на фронті

Протягом тижня на фронті зберігалася тенденція до зменшення кількості штурмів, проте в неділю 17 серпня ворог атакував сумарно 182 рази, тоді як 16 серпня на фронті зафіксували 148 атак. Сумарно протягом тижня окупанти атакували позиції Сил оборони 1 099 разів. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 358 атак;

Новопавлівський напрямок – 162 атаки;

Лиманський напрямок – 150 атак;

Сумський напрямок – 62 атаки;

Куп'янський напрямок – 59 атак;

Сіверський напрямок – 52 атаки;

Торецький напрямок – 43 атаки;

Харківський напрямок – 40 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 34 атаки;

Краматорський напрямок – 24 атаки;

Оріхівський напрямок – 7 атак;

Гуляйпільський напрямок – 4 атаки.

Спостерігається збільшення ворожих атак на Сіверському та Куп'янському напрямках, також підвищена активність ворога на Херсонщині. Натомість на Сумському, Харківському, Торецькому та Оріхівському напрямках активність росіян зменшилася.

Водночас на Сумському, Харківському, Лиманському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках лінія зіткнення не змінилася. Про ситуацію на інших напрямках говоримо далі.

Що відбувається в районі Куп'янська?

Після того як ворожі війська, ймовірно, закріпилися на північних околицях Куп'янська, ситуація в місті погіршилася через активне застосування ворогом дронів, артилерії та іншого озброєння для ударів та обстрілів. Однак просунутися в місті ворогу не вдалося.

Однак ворог посилив атаки в напрямку Борової південніше Куп'янська. Російським військам раніше вдалося дійти до Оскільського водосховища, проте тривалий час лінія зіткнення там була незмінною. Однак минулого тижня просунулися біля Вишневого і Лозової й окупували село Зелений Гай.

Відстань від лінії зіткнення до Борової становить 7 кілометрів.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни націлилися на Сіверськ

Останні кілька тижнів доволі складні для Сіверського напрямку. Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі, який на напрямку є останньою частиною Луганської області. Ба більше, ворог націлився на захоплення міста Сіверськ.

Минулого тижня ворог мав просування в селі Григорівка, що на північному сході від Сіверська. Відстань від лінії зіткнення до околиць міста залишилася незмінною – 3 кілометри.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої біля Часового Яру

На Краматорському напрямку основним епіцентром боїв залишається Часів Яр, яке російські пропагандисти уже кілька разів "взяли", хоч 4 райони міста під повним контролем Сил оборони, бої тривають в центральній частині та в Новопівнічному районі.

При цьому росіяни вирішили активізуватися на флангах. Минулого тижня росіянам вдалося прорватися між Часовим Яром і селом Майським, що північніше міста.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Торецька

Тривають бої й на Торецькому напрямку, де основними цілями ворога є повне захоплення міста Торецьк та вихід на Костянтинівку.

Минулого тижня ворожі війська просунулися біля села Петрівка. Також збільшилася сіра зона північніше Торецька.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Прорив росіян під Добропіллям

На початку минулого тижня російським військам вдалося прорватися на кілька кілометрів вглиб українських позицій на Покровському напрямку неподалік міст Добропілля та Білозерське. Ворожі війська дійшли до сіл Веселе, Грузьке та Золотий Колодязь. За попередньою інформацією, в останньому росіяни влаштували фільтрацію цивільних та розстріли. Кількість жертв поки невідома.

Прорив росіянам вдався завдяки малим піхотним групам, які обійшли основні позиції Сил оборони. Така ситуація викликала неабияке занепокоєння. Відбувся цей прорив разом із постійними ударами по Добропіллю та Білозерському, які були домівками для 22 і 11 тисяч людей відповідно.

На напрямок відправили підкріплення, зокрема й 1-й корпус НГУ "Азов". Завдяки діям українських воїнів вдалося зачистити від росіян Грузьке, Веселе, Золотий Колодязь, а також відновити контроль над позиціями біля Вільного, Нового Шахового, Білицького, в Іванівці та Никанорівці.

Водночас росіяни також окупували Попів Яр та підтягнули резерви в район утвореного виступу під Добропіллям. Там тривають важкі бої, паралельно з цим останні кілька днів росіяни зі всього озброєння б'ють по прифронтових населених пунктах, найчастіше дронами типу "Шахед" та КАБами.





Прорив під Добропіллям / Карта DeepStateMAP

Водночас 7-й корпус ДШВ зачистив від російських ДРГ місто Покровськ. При цьому ворогу не вдалося просунутися в районі міста.

Проте росіяни окупували село Зелений Кут, що на межі з Дніпропетровською областю.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Дніпропетровщині

Раніше ворожим військам вдалося закріпитися поблизу села Дачне на Дніпропетровщині. Минулого тижня нових просувань на цій ділянці не було, проте тривають бої.

Ситуація на Новопавлівському напрямку залишається важкою, проте лінія фронту більш стабільна, ніж була в попередні тижня. На території Донецької області росіяни не мали просувань. На Дніпропетровщині російські загарбники закріпилися поблизу сіл Маліївка та Январське. Також ворог просунувся в селі Темирівка Запорізької області.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Контратака Сил оборони біля Степногірська

Після окупації села Кам'янське та просування у сусідніх плавнях, росіяни почали здійснювати спроби прориву в село Степногірськ. І росіянам вдалося пробратися на південні околиці села, але закріпитися їм так і не вдалося – Сили оборони вибили ворога звідти.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

