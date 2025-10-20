Боевые действия продолжаются на территориях Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы уничтожать врага, однако россияне не имеют никакого намерения останавливать войну.

В течение прошлой недели линия фронта претерпела изменения на отдельных участках. О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 13 по 19 октября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий в течение прошлой недели

По сравнению с предыдущей неделей количество российских атак несколько уменьшилось на отдельных участках, однако в общем разрезе вражеская активность была довольно неоднородной. Количество штурмов в течение недели колебалась в диапазоне от 128 до 223 в сутки. В общем – 1253 атаки.

Самыми ожесточенными остаются восточные направления фронта в Донецкой области, на которые приходится более 50% всех боевых столкновений. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 387 атак;

Александровское – 171 атака;

Константиновское – 132 атаки;

Харьковское – 99 атак;

Лиманское – 66 атак;

Купянское – 55 атак;

Славянское – 44 атаки;

Сумское – 31 атака;

Ореховское – 21 атака;

Приднепровское – 17 атак;

Гуляйпольское – 8 атак;

Краматорское – 7 атак.

Покровское направление остается неизменно самым горячим направлением на линии фронта.

По сравнению с предыдущей неделей почти вдвое снизилась вражеская активность на Харьковском направлении. Также менее интенсивными стали атаки на Сумском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время в течение прошлой недели линия боевого столкновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Купянском, Краматорском, Константиновском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Россияне приближаются к Лиману

На Лиманском направлении длительное время у врага есть две тактические цели – город Лиман в Донецкой области и поселок Боровая на Харьковщине. По состоянию на сейчас оба эти населенных пункта фактически уничтожены постоянными российскими ударами, хотя еще летом этого года в Лимане оставались более 3000 жителей. Сейчас эта цифра существенно меньше, потому что атаки в течение последних нескольких месяцев стали более частыми и прицельными.

Например, в районах как Боровой, так и Лимана россияне используют тактику, как говорят наши военные, "ждунов", то есть засад FPV-дронов, которые по несколько часов ждут у дорог, а когда замечают машины, целятся в них. Поэтому заезд в эти населенные пункты невероятно затруднен и иногда уже даже невозможен.

На фоне этого россияне продолжают активизировать усилия для продвижения к Боровой и Лиману. И к последнему, к сожалению, на прошлой неделе им удалось немного приблизиться. Враг продвинулся между Ямполем и Заречным, а серая зона подошла под самые окраины города.

И, хотя россияне не закрепились под окрестностями Лимана, такое расширение серой зоны создает угрозы для города и его обороны. И очевидно, что враг будет наращивать усилия для закрепления в образовавшейся серой зоне.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

А еще в начале прошлой недели российская армия продвинулась между селами Среднее и Шандриголово.





Лиманское направление / Карта DeepStateMAP

Расстояние от линии соприкосновения до Боровой – 7 километров. До города Изюм – 30 километров.

Под угрозой также и Северск

Еще один город, к которому приближается фронт, – Северск, неподалеку Лимана. До обострения ситуации на Северском направлении там оставалось более 300 человек, и это количество существенно уменьшилось. Ежедневные атаки врага фактически уничтожают город.

Некоторые обозреватели называли оборону Северска главной битвой осени. Однако все же в итоге российские войска сделали это направление менее приоритетным для себя и сосредоточились больше на Константиновке и Покровске.

Однако захват Серебрянского леса осложнил ситуацию в районе Северска, куда ранее вражеские войска подошли с востока после захвата Белогоровки в Луганской области. Продвижение на Северск с севера повлекло новые угрозы. И несмотря на то, что там есть водная преграда в виде реки Северский Донец, все равно ситуация стала сложнее.

Как результат – у северных окраин Северска еще с предыдущей недели серая зона, которая увеличивается на севере. Расстояние от линии соприкосновения до Северска – более 3 километров, однако все это расстояние является ничьей зоной, где пытаются закрепиться россияне.



Ситуация возле Северска на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Силы обороны продвигаются под Добропольем

Добропольский выступ на Покровском направлении все больше превращается в ад для россиян, которые находятся по меньшей мере в двух котлах.

Первый – в районе села Кучеров Яр. На прошлой неделе Силы обороны зажали его с западной стороны, восстановив контроль над позициями вблизи села.

Второй котел – между Новым Шаховым и Шаховым, где на прошлой неделе наши воины также подрезали его с западной стороны.

Ликвидация Добропольского выступа продолжается.





Ситуация на Добропольском выступе / Карта DeepStateMAP

Россияне закрепились в Покровске

Ситуация вокруг самого Покровска остается крайне тяжелой. Вокруг города есть несколько эпицентров боевых столкновений.

Россияне пытаются захватить город Родинское севернее Покровска, а также давят на поселок Новоэкономическое, которое открывает путь на Мирноград.

И больше всего усилий враг прилагает для атак в районе села Зверево, потому что оттуда, к сожалению, ему удалось зайти в Покровск и закрепиться в Шахтерском микрорайоне, где и сейчас идут городские бои.

Серая зона сейчас вплотную к главной улице города – Защитников Украины, в частности в районе автостанции. Более того, по сообщению 7-го корпуса ДШВ, российская ДРГ зашла прямо в центр города и осела в районе железнодорожного вокзала. Враг также убил нескольких гражданских жителей, продвигаясь в центр Покровска. Россияне были обнаружены и уничтожены.





Ситуация в Покровске / Карта DeepStateMAP

Новый прорыв на Днепропетровщину

Александровское направление остается одним из самых динамичных: боевые действия продолжаются на территории сразу трех областей – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Особенно тяжелая ситуация именно на Днепропетровщине, где россияне продвигаются последние несколько недель.

И на прошлой неделе враг продвинулся от админграницы областей в районе Ивановки и Филии Днепропетровской области в сторону Новопавловки на север. То есть фактически это новый прорыв россиян на территорию Днепропетровской области.



Ситуация на Днепропетровщине / Карта DeepStateMAP

Также враг оккупировал село Мирное в Донецкой области. На существующем плацдарме на Днепропетровщине расширилась серая зона возле Вербового и в Алексеевке, но линия соприкосновения не претерпела изменений.

В то же время драматичнее события разворачиваются в Запорожской области. Там враг продвинулся в селах Нововасильевка, Новогригорьевка, оккупировал Охотничье, продвинулся в Полтавке. Также россияне оккупировали Малиновку, за которую долгое время шли бои.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

