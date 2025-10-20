Бойові дії тривають на територіях Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби знищувати ворога, однак росіяни не мають жодного наміру зупиняти війну.

Протягом минулого тижня лінія фронту зазнала змін на окремих ділянках. Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 13 по 19 жовтня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій протягом минулого тижня

У порівнянні з попереднім тижнем, кількість російських атак дещо зменшилася на окремих ділянках, проте в загальному розрізі ворожа активність була доволі неоднорідною. Кількість штурмів протягом тижня коливалася в діапазоні від 128 до 223 на добу. Загалом – 1 253 атаки.

Найзапеклішими залишаються східні напрямки фронту на Донеччині, на які припадає понад 50% усіх бойових зіткнень. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 387 атак;

Олександрівський – 171 атака;

Костянтинівський – 132 атаки;

Харківський – 99 атак;

Лиманський – 66 атак;

Куп'янський – 55 атак;

Слов'янський – 44 атаки;

Сумський – 31 атака;

Оріхівський – 21 атака;

Придніпровський – 17 атак;

Гуляйпільский – 8 атак;

Краматорський – 7 атак.

Покровський напрямок залишається незмінно найгарячішим напрямком на лінії фронту.

У порівнянні з попереднім тижнем майже удвічі знизилася ворожа активність на Харківському напрямку. Також менш інтенсивними стали атаки на Сумському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас протягом минулого тижня лінія бойового зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Куп'янському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Росіяни наближаються до Лимана

На Лиманському напрямку тривалий час у ворога є дві тактичні цілі – місто Лиман на Донеччині та селище Борова на Харківщині. Станом на зараз обидва ці населені пункти фактично знищені постійними російськими ударами, хоча ще влітку цього року в Лимані залишалися понад 3 000 мешканців. Зараз ця цифра суттєво менша, бо атаки протягом останніх кількох місяців стали частішими і прицільнішими.

Наприклад, в районах як Борової, так і Лимана, росіяни використовують тактику, як кажуть наші військові, "ждунів" – тобто засідок FPV-дронів, які по кілька годин чекають біля доріг, а коли помічають автівки – ціляться в них. Через це заїзд у ці населені пункти неймовірно ускладнений і подекуди вже навіть неможливий.

На тлі цього росіяни продовжують активізовувати зусилля для просування до Борової та Лимана. І до останнього, на жаль, минулого тижня їм таки вдалося трохи наблизитися. Ворог просунувся між Ямполем та Зарічним, а сіра зона підійшла аж під самі околиці міста.

І хоч росіяни не закріпилися під околицями Лимана, та таке розширення сірої зони створює загрози для міста та його оборони. І очевидно, що ворог посилюватиме зусилля для закріплення у сірій зоні, яка утворилася.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

А ще на початку минулого тижня російська армія просунулася між селами Середнє і Шандриголове.





Лиманський напрямок / Карта DeepStateMAP

Відстань від лінії зіткнення до Борової – 7 кілометрів. До міста Ізюм – 30 кілометрів.

Під загрозою також і Сіверськ

Ще одне місто, до якого наближається фронт – Сіверськ, що неподалік Лимана. До загострення ситуації на Сіверському напрямку там залишалося понад 300 людей і ця кількість суттєво зменшилася. Щоденні атаки ворога фактично знищують місто.

Деякі оглядачі називали оборону Сіверська головною битвою осені. Однак все ж у підсумку російські війська зробили цей напрямок менш пріоритетним для себе і зосередилися більше на Костянтинівці та Покровську.

Однак захоплення Серебрянського лісу ускладнило ситуацію в районі Сіверська, куди раніше ворожі війська підійшли зі сходу після захоплення Білогорівки в Луганській області. Просування на Сіверськ з півночі спричинило нові загрози. І попри те, що там є водна перешкода у вигляді річки Сіверський Донець, все одно ситуація стала складнішою.

Як результат – біля північних околиць Сіверська ще з попереднього тижня сіра зона, яка збільшується на півночі. Відстань від лінії зіткнення до Сіверська – понад 3 кілометри, однак вся ця відстань є "нічиєю" зоною, де намагаються закріпитися росіяни.



Ситуація біля Сіверська на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сили оборони просуваються під Добропіллям

Добропільський виступ на Покровському напрямку все більше перетворюється на пекло для росіян, які оточені у щонайменше двох котлах.

Перший – у районі села Кучерів Яр. Минулого тижня Сили оборони затиснули його з західної сторони, відновивши контроль над позиціями поблизу села.

Другий котел – між Новим Шаховим та Шаховим, де минулого тижня наші воїни також "підрізали" його з західної сторони.

Ліквідація Добропільського виступу триває.





Ситуація на Добропільському виступі / Карта DeepStateMAP

Росіяни закріпилися в Покровську

Ситуація довкола самого Покровська залишається вкрай важкою. Довкола міста є кілька епіцентрів бойових зіткнень.

Росіяни намагаються захопити місто Родинське, що північніше Покровська, а також тиснуть на селище Новоекономічне, що відкриває шлях на Мирноград.

І чи не найбільше зусиль ворог докладає для атак в районі села Звірове, бо звідти, на жаль, йому вдалося зайти у Покровськ та закріпитися в Шахтарському мікрорайоні, де й зараз точаться міські бої.

Сіра зона зараз впритул до головної вулиці міста – Захисників України, зокрема в районі автостанції. Ба більше, за повідомленням 7-го корпусу ДШВ, російська ДРГ зайшла аж в центр міста і осіла в районі залізничного вокзалу міста. Ворог також вбив кількох цивільних мешканців, просуваючись у центр Покровська. Росіяни були виявлені та знищені.





Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

Новий прорив на Дніпропетровщину

Олександрівський напрямок залишається одним із найдинамічніших, бойові дії тривають на території одразу трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Особливо важка ситуація саме на Дніпропетровщині, де росіяни просуваються останні кілька тижнів.

Та минулого тижня ворог просунувся від адмінмежі областей в районі Іванівки та Філії Дніпропетровської області в бік Новопавлівки на північ. Тобто фактично це новий прорив росіян на територію Дніпропетровської області.



Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Також ворог окупував село Мирне на Донеччині. На існуючому плацдармі на Дніпропетровщині розширилася сіра зона біля Вербового та в Олексіївці, але лінія зіткнення не зазнала змін.

Водночас драматичніше події розгортаються в Запорізькій області. Там ворог просунувся в селах Нововасилівка, Новогригорівка, окупував Охотниче, просунувся в Полтавці. Також росіяни окупували Малинівку, за яку довгий час точилися бої.





Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

