Более 170 боестолкновений, тяжелее всего – в Донецкой области: карта фронта на 30 октября

Россия продолжает накапливать силы и атаковать украинские позиции на фронте. ВСУ в свою очередь мужественно сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте на 30 октября?

За прошедшие сутки Россия нанесла 80 авиаударов, сбросила 177 КАБов и осуществила более 4 тысяч обстрелов на фронте. Под авиаударами были Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Орехов, Каменское Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 9 авиаударов, сбросил 24 КАБа, совершил 194 обстрела, в том числе шесть – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло 15 атак захватчиков. ВСУ отражали штурмы у Песчаного, Глушковки, Степной Новоселовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дробышево, Торского, Заречного, Корового Яра, Редкодуба, Карповки, Ставков, Новоселовки.

На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочок и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлиное, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка, Покровск, Филиал, Кучеров Яр, Дачное.

На Александровском направлении противник атаковал 21 раз возле Мирного, Январского, Новоселовки, Тернового, Сосновки, Степного, Вербового, Рыбного, Приволье, Новогригорьевки, Вишневого, Привольного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку возле Зеленого Гая.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений – противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Эксперты об изменениях фронте