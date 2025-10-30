Понад 170 боєзіткнень, найважче – на Донеччині: карта фронту на 30 жовтня

Росія продовжує накопичувати сили та атакувати українські позиції на фронті. ЗСУ своєю чергою мужньо стримують ворога та завдають йому значних втрат.

Загалом впродовж минулої доби на фронті сталося 172 боєзіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ілюзія оточення, – військовий пояснив, що насправді відбувається на Донеччині

Яка ситуація на фронті на 30 жовтня?

Минулої доби Росія завдав 80 авіаударів, скинула 177 КАБів та здійснила понад 4 тисячі обстрілів на фронті. Під авіаударами були Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам'янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п'ять боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаударів, скинув 24 КАБи, здійснив 194 обстріли, зокрема шість – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п'ять атак поблизу Вовчанська та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурми біля Піщаного, Глушківки, Степової Новоселівки та Богуславки.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дробишевого, Торського, Зарічного, Корового Яру, Рідкодуба, Карпівки, Ставків, Новоселівки.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Слов'янському напрямку наші воїни зупинили сім атак противника у напрямку Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

Ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмів агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

Яка ситуація на підступах до Покровська: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз біля Мирного, Січневого, Новоселівки, Тернового, Соснівки, Степового, Вербового, Рибного, Привілля, Новогригорівки, Вишневого, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку біля Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень – противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Експерти про зміни фронті