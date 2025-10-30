Про це в ефірі 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що постачання необхідного на позиції здійснюється двома шляхами. Однак гіршою ситуація є з заміною самих бійців.

Наскільки складно з логістикою на Покровському напрямку?

Молодший лейтенант зауважив, що зі всією логістикою на Покровському напрямку складно. На передній край постачання провізії, води та БК відбувається лише повітряним шляхом.

Хлопцям скидають все необхідне, що їм потрібне на позиціях, важкими бомберами. Навіть лопати. Ми робимо все, щоб не ризикувати особовим складом,

– наголосив він.

Крім повітряного шляху, українські бійці здійснюють постачання і за допомогою роботизованих систем. НРК можуть навіть евакуювати поранених та вивезти полонених окупантів.

За словами Гриценка, болючим питанням залишається тема ротацій. Противник максимально контролює усі під'їзди та бачить будь-яку машину, яка їде у напрямку лінії боєзіткнення. Через це важко доставити піхоту навіть до точки накопичення, а також вивезти бійців з позицій, які можуть перебувати там понад 30 днів.

Зауважте! Біля Покровська є велика кількість ворожих сил та ДРГ. Однак у Генштабі повідомили, що російські війська не контролюють жодного району.

