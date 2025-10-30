Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що вже не вперше лунають розмови про оточення українських військ, але жодного разу цього ще не трапилось. За його словами, коли наставала ситуація, що треба було вже відходити, українські сили це робили.

Дивіться також Путін завищує "успіхи" Росії та бреше про оточення ЗСУ: диктатор зробив низку цинічних заяв

"На превеликий жаль, це відбувалось із боями та втратами. Це війна – все не виходить ідеально чи та, як було заплановано. Війна вносить свої корективи", – сказав він.

Чи в оточені Сили оборони на Донеччині?

Олександр Мусієнко вважає, якщо будуть ризики оточення наших сил на Донецькому напрямку, то їх ніхто не залишатиме там напризволяще.

Там тривають доволі активні бойові дії. У контексті того, якщо ми проводимо стратегічно-оборонну операцію у Покровсько-Мирноградській агломерації, то її метою є утримування рубежів так довго, наскільки це можливо, щоб завдавати максимальних втрат ворогу,

– зауважив він.

За словами військовослужбовця, ця оборонна операція виконує свої завдання. Однак це буде можливо до того моменту, поки нашим військам вистачає сил, можливостей і ресурсів.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

На деяких ділянках фронту ворог може мати чисельну перевагу, тому нашим силам доводиться відступати на певних рубежах, але у таких випадках не мовиться про оточення.

Але російська пропаганда продовжуватиме це малювати. Не треба очікувати чогось іншого. Ми ведемо інформаційну протидію ворогу. Звичайно, ситуація дещо погіршилась, ворог має певні тактичні успіхи й намагається створити ілюзію оточення, але фронт трансформується,

– підкреслив Мусієнко.

Він поясних це тим, що велика кількість рубежів оборони, які раніше треба було контролювати тільки людьми, тепер можна замінити іншими засобами, зокрема і завдяки розвитку технологій.

Яка ситуація на Донеччині?