Продолжаются 1324 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За сутки 8 октября было зафиксировано 217 боевых столкновений.

Враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 87 авиаударов, сбросил 192 КАБа, привлек для поражения 5827 дронов-камикадзе и совершил 4192 обстрела, из которых 118 – из РСЗО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки, 8 октября, было зафиксировано 9 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении было 34 боестолкновения возле Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Одрадного, Двуречанского, Липцов.

Россия атаковала возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 7 атак. ВСУ отбили штурмы возле Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в попытке продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголовое, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

Враг атаковал возле Торского: смотрите на карте

На Славянском направлении враг 10 раз атаковал позиции ВСУ возле Ямполя, Выемки, Федоровки, Дроновки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении Россия атаковала 17 раз у Русиного Яра, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

Россия штурмовала возле Щербиновки: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 58 атак возле населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении Мирнограда, Балагана, Покровска, Филиала.

Враг атаковал возле Филии: смотрите на карте

На Александровском направлении Силы обороны отбили 40 российских штурмов возле населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январское, Камышеваха, Вороное, Вербовое, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Полтавка, Малиновка.

Россия атаковала возле Камышевахи: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Россия наступательных действий не проводила.

На Ореховском направлении было 9 боестолкновений возле населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 1 атаку захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага нет.

Последние новости фронта