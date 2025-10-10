Тяжелая ситуация остается, в частности, на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Южно-Слобожанском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 9 российских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия россиян в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставок.

На Славянском направлении российские военные 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении оккупанты 23 раза атаковали в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 атаки в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 44 вражеских штурма в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороное, Березовое, Нововасильевское, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза пытались продвинуться вперед на позиции украинских войск в районах Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили 4 тщетные попытки штурма позиций наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

