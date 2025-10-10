Важка ситуація залишається, зокрема, на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 9 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.

На Слов’янському напрямку російські військові 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 атаки в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази намагалися просунутись уперед на позиції українських військ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили 4 марні спроби штурму позицій наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

