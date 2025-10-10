Важка ситуація залишається, зокрема, на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 9 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.
Росіяни атакують поблизу Куп'янська: ситуація на карті
На Лиманському напрямку загарбники атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.
На Слов’янському напрямку російські військові 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.
На Краматорському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 атаки в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.
На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.
На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази намагалися просунутись уперед на позиції українських військ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили 4 марні спроби штурму позицій наших підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
Українські війська нещодавно досягли просування на півночі Сумщини. Натомість росіяни мали певне тактичне просування на Куп’янському напрямку. Геолокаційні записи свідчать, що російські війська закріпилися вздовж траси Р-79 Куп’янськ – Чугуїв.
Також окупанти просунулися на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі. Просування зафіксовано, зокрема, поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та Полтавки.
Однак українські військові протидіють ворогу. Зокрема, Сили спеціальних операцій знищили ДРГ противника в Ямполі. ССО провели операцію, виявили та знищили російські групи, не допустивши їх закріплення на території й подальше просування.