У ВСУ 3 продвижения, а россияне проводят миссии инфильтрации: карты ISW на 1 декабря

Аналитики ISW выложили карты боевых действий за предыдущий день. По состоянию на 1 декабря, как сообщили они, россияне не имеют какого-либо продвижения на фронте.

Что происходит на фронте по состоянию на 1 декабря?

30 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Атаковали на севере Сумской области вблизи Варачино и Андреевки, 29 и 30 ноября.

На Харьковщине нет продвижений. 29 и 30 ноября российские войска продолжали наступательные операции на юго-восток от Великого Бурлука в направлении Колодезного.

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, как украинские силы атаковали российского военнослужащего, который держал российский флаг, на юго-востоке Волчанска,

Они объяснили, что россияне установили флаг, а затем покинули этот район, не удерживая позиций.

На Купянском, Боровском, Лиманском, Северском направлениях, на тактическом направлении Константиновка – Дружковка нет продвижений россиян. Они наступали там, но не смогли продвинуться.

Интересно! На Лиманском направлении со стороны россиян действуют не только подразделения 16 бригады спецназначения России (ГРУ), но и операторы FPV роты беспилотников 27 бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Украинские войска недавно продвинулись на Добропольском и Покровском направлениях. По сообщению Константина Машовца, Силы обороны недавно освободили Новое Шахово к востоку от Доброполья.

А геолоцированные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, как Вооруженные силы наносят удары по российским военнослужащим вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск – Мирноград на северо-востоке Мирнограда (к востоку от Покровска). Предположительно, это была российская миссия по проникновению.

Карты ISW на 1 декабря

На Новопавловском, Великомихайловском, Гуляйпольском, Херсонском направлениях нет вражеских продвижений.

Впрочем, есть геолоцированные видеозаписи, опубликованные 30 ноября, которые показывают, что оккупанты действуют на восток от Варваровки (на северо-запад от Гуляйполя). Это также, судя по всему, миссия по инфильтрации.

Обратите внимание! Представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Константин Мельников рассказал, как россияне обманывают своих же солдат. Например, им ставят задачу зайти в город, мол, там уже нет военных ВСУ, поэтому "надо просто зайти в город, закрепиться там в каком-то доме или в каком-то районе и дальше ждать усиления". Пленные говорят, что так было с Константиновкой, которая на самом деле не оккупирована.

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Речь о Степногорске к западу от Орехова.

Заявления, что Россия "неизбежно" победит, не соответствуют действительности

ISW продолжает оценивать, что хотя ситуация на некоторых отдельных участках линии фронта является серьезной, в частности на Покровском и Гуляйпольском направлениях, усилия Кремля представить победу России в Украине как неизбежную не соответствуют реальности поля боя,

– акцентировали аналитики.

Например, по Покровску они отметили: усилия россиян по захвату города "остаются длительными и дорогими", потому что оккупанты "оптимизированы для позиционной войны и могут достичь только медленных темпов продвижения".

Несмотря на то, что российские войска занимали позиции в городе более 120 дней, они продвигаются медленно и не смогли полностью захватить Покровск.