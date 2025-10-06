Офицер и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов 5 октября сообщил, что выходит на Майдан, чтобы его услышал Владимир Зеленский. Он отмечает, что за два дня до этого руководство сообщило ему о ликвидации подразделения.

Об этом сообщает 24 Канал. Касьянов рассказал о своих планах по выходу на Майдан Независимости в фейсбуке.

Почему подразделение Касьянова расформировали?

Офицер 5 октября отметил, что за два дня до этого руководство сообщило ему о ликвидации подразделения, и на следующий день начало перевод бойцов в другие части. В этом он обвиняет главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Государственная пограничная служба Украины объяснила 24 Каналу, что расформирование подразделения произошло из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Военные в течение 2025 года использовали почти 300 беспилотников. Также пограничным ведомством для обеспечения подразделения было организовано аренду необходимых помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единиц транспортных средств, более 6 тонн, радиостанции – портативные и автомобильные, старлинки, ноутбуки, планшеты.

В то же время по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. В ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены,

– рассказали в ГПСУ.

Там подчеркнули, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Известно, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

В то же время от других частей Сил безопасности и обороны в Государственно пограничной службы Украины не поступало ходатайств о переводе подразделения из состава пограничного ведомства в другие военные формирования.

К слову, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" подчеркнул, что находится на связи с Касьяновым. "Ищем решение, с момента, как он поднял метель: вчера, позавчера, крайнего раза – минут двадцать назад, и точно не в качестве переговорщика, но заинтересованного профессионально, что подтверждено конкретными шагами", – говорит "Мадьяр".

