Российский авиакомитет скрывает ключевые факты трагедии самолета Embraer E190, убирая ее из годового отчета и манипулируя описаниями повреждений. Эксперты Dallas объяснили, как в России пытаются избежать ответственности за последствия авиакатастрофы.

Накануне 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации Москва стремится вернуться в Совет организации, всячески манипулируя официальными отчетами. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на расследование Dallas.

Как Россия скрывает правду в официальных отчетах?

Российский Международный авиационный комитет (МАК), создан после распада СССР, базируется в Москве и сейчас действует как политический инструмент Кремля.

Обратите внимание! Организация сознательно убирает из официальной статистики жертвы катастрофы азербайджанского самолета Embraer E190.

Такие выводы эксперты Dallas сделали после сравнительного анализа предыдущего отчета Министерства транспорта Казахстана и ежегодного отчета МАК.

В ежегодном отчете за 2024 год (стр. 8) катастрофа упомянута, но ее жертвы "не учтены в статистике" из-за "незаконного вмешательства". Аналогично игнорировали 298 жертв MH17 в 2014 году.



Доказательства манипуляций в отчетах / Материал Dallas

Существенные искажения в деталях:

Потеря навигации: Казахстанский отчет указывает, что GPS вышел из строя через 14 минут после входа в воздушное пространство России (в 04:26 UTC), когда самолет готовился к посадке в Грозном. Российский отчет размывает время, создавая впечатление, будто проблема возникла сразу, чтобы снять ответственность с диспетчеров.

Момент поражения: в оригинале – "звуковой удар" от ракеты (в 05:13:31 и 05:13:56 UTC). МАК заменяет на "звуковой эффект", преуменьшая взрыв до "несущественного" явления.

Характер повреждений: казахстанцы описывают "правильную прямоугольную форму" отверстий, характерную для шрапнели ракет ПВО. Россияне опускают это предложение, чтобы оставить пространство для альтернативных версий (птицы, дроны и т.д.).

Режим закрытого неба: отчет Казахстана упоминает план "Ковер" (запрет полетов радиусом 50 километров во время дроновой атаки), введен в 05:21:42 UTC – после попаданий ракет. МАК игнорирует эту деталь, скрывая отсутствие координации между военными и гражданскими службами.

Общая статистика МАК за 2024 год: 46 авиаинцидентов (40 в России) и 65 жертв, без учета азербайджанского случая. Это выборочный учет, подобный практикам авторитарных режимов.

Общая статистика авиаинцидентов за 2024 год / Материал Dallas

Обратите внимание! Аналитики Dallas считают, что Россия системно манипулирует терминами и фактами в отчетах по авиационным катастрофам, сознательно преуменьшая ответственность за инциденты.

Замена слов на эвфемизмы это одна из составляющих "новоязыка", который искажает реальность и оставляет пространство для будущих оправданий. К тому же, намеренное замалчивание ключевых деталей позволяет России впоследствии отрицать причастность к преступлениям.

На фоне этого Кремль стремится вернуться в Совет ИКАО, хотя страна была официально исключена в 2022 году из-за системных нарушений международного авиационного права.

