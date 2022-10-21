"Каждую ночь у меня перед глазами": женщина рассказала, как россияне убили ее 10-летнюю внучку

В ходе оккупации Харьковщины российские военные убили 10-летнюю Екатерину Кившар. В день смерти в девочку стреляли дважды, умер ребенок по дороге в больницу.

Ранение ребенка заметили не сразу

Родители отправили девочку из Харькова вместе с дедушкой на дачу в поселок Новый Бурлук. В день трагедии Катя ехала с дедушкой забирать бабушку с работы. По дороге машина оказалась между двумя колоннами российской бронетехники, россияне открыли огонь по семье.

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Мария Кившар говорит, что ранения внуки заметили не сразу.

Проехали, по машине послышалось такое, словно дробь. Бахнуло по машине. Доезжаем наверх – она лезет вперед, сидела сзади. Я ей говорю: Катя, ну куда ты лезешь? Сейчас уже будем дома. Она поднимает одежду, а у нее там дырочка. Говорит: бабушка, посмотри,

– вспоминает женщина.



Россияне расстреляли авто семьи / Фото

Семья проехала еще немного – дальше их не пустил танк. Дедушка и бабушка выскочили на дорогу просить оккупантов, чтобы пропустили, потому что внучку ранили. Звали медика. К ним подошел парень: "посмотрел и сказал, что пуля навылет, мол, смогут довезти в больницу, у них на это три часа".

Семье дали белую рубашку на палке, чтобы сделать из этого так называемый белый флаг.

Она смотрела на меня глазами так... Думала, бабушка ее спасет. Эти глазки каждую ночь у меня перед глазами,

– говорит бабушка Мария.



Россияне убили 10-летнюю Катю / Фото Суспільне

Оккупанты во второй раз обстреляли семью

Они проехали еще немного, возле Базалиевки их снова остановили. Тогда Мария снова выбежала к оккупантам просить, чтобы те пропустили, "потому что ребенок умирает". В ту минуту женщина услышала удар по себе – это был пуля.

Обстрелом ранило и дедушку. В машине пробило бензобак, так что завести ее уже не могли. Просили россиян, чтобы довезли в больницу или в ближайшее село и найти там машину. Они не знали, что внучку уже убили.

"200"

Оккупанты взяли их с собой, но пока ехали один из них сказал: "200", после чего высадил семью. Дедушка взял тело внучки на плечо.

Он положил ее на плечо, у нее спинка оголилась. Из почки брызгала кровь. Я коснулась ее головы, а у нее там дыра. В этот момент я поняла, что означало "200",

– болезненно вспоминает Мария.

Когда они дошли до первой хаты, хозяйка побежала искать по поселку врача. Хирург взглянул на Катю и сказал, что больше ничем не может помочь.

Мария вспоминает, как закрывала глаза мертвой Кате, а они открывались у нее снова. Тело ребенка сначала похоронили в саду, затем на местном кладбище.



Бабушка на могиле внучки, Катя любила единорогов / Фото Суспільне

21 октября тело Кати эксгумировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. После этого девочку похоронят снова.