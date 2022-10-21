"Щоночі в мене перед очима": жінка з Харківщини розповіла, як росіяни розстріляли 10-річну онуку

Під час окупації Харківщини російські військові вбили 10-річну Катерину Ківшар. У день смерті в дівчинку стріляли двічі, померла дитина дорогою до лікарні.

Поранення дитини помітили не відразу

Батьки відправили дівчинку з Харкова разом із дідусем на дачу в селище Новий Бурлук. У день трагедії Катерина їхала з дідусем забирати бабусю з роботи. Дорогою машина опинилася між двома колонами російської бронетехніки, росіяни відкрили вогонь по родині.

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Марія Ківшар каже, що поранення онуки помітили не одразу.

Проїхали, по машині почулось таке, як дріб. Бахнуло по машині. Доїжджаємо нагору – вона лізе наперед, сиділа позаду. Я їй кажу, Катя, ну куди ти лізеш? Зараз вже будемо дома. Вона підіймає одяг, а в неї там дірочка. Каже: бабуся, подивись,

– пригадує жінка.



Росіяни розстріляли авто родини / Фото Суспільне

Родина проїхала ще трохи – далі їх не пустив танк. Дідусь і бабуся вискочили на дорогу просити окупантів, щоб пропустили, бо онуку поранили. Кликали медика. До них підійшов хлопець: "подивився і сказав, що куля навиліт, мовляв, зможуть довезти до лікарні, у них на це три години".

Родині дали білу сорочку на палиці, аби зробити з цього так званий білий прапор.

Вона очима дивилась на мене так... Думала, бабуся її врятує. Ці оченята щоночі в мене перед очима,

– каже бабуся Марія.



Росіяни вбили 10-річну Катерину / Фото Суспільне

Окупанти вдруге обстріляли родину

Вони проїхали ще трохи, поблизу Базаліївки їх знову зупинили. Тоді Марія знову вибігла до окупантів просити, аби ті пропустили, "бо дитина помирає". У ту хвилину жінка почула удар по собі – це була куля.

Обстрілом поранило, і дідуся. В машині пробило бензобак, то ж завести її рідні уже не могли. Просили в росіян, аби довезли до лікарні, або до найближчого села, щоб знайти машину. Вони не знали, що онуку уже вбили.

"200"

Окупанти взяли їх з собою, але поки їхали один з них сказав: "200", після чого висадив родину. Дідусь взяв тіло онуки на плече.

Він поклав її на плече, в неї спинка оголилась. З нирки бризкала кров. Я торкнулася її голови, а в неї там дірка. У цей момент я зрозуміла, що означало "200",

– болісно згадує Марія.

Коли вони дійшли до першої хатини, господарка побігла шукати по селищу лікаря. Хірург подивився на Катю і сказав, що більше нічим не може допомогти.

Марія згадує, як закривала очі мертвій Каті, а вони відкривались в неї знову. Тіло дитини спочатку поховали в саду, потім на місцевому кладовищі.



Бабуся на могилі онучки, Катерина любила єдинорогів / Фото Суспільне

21 жовтня тіло Каті ексгумували, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Після цього дівчинку поховають знову.