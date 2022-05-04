Каждый день умирают сотнями: российский офицер жалуется, что из полка осталось меньше 80 людей

Российских оккупационных войск на территории Украины настолько много, что на некоторых участках фронта они не уменьшают масштабы наступления, несмотря на огромные потери. При этом немало батальонно-тактических групп вообще потеряло боеспособность, но приближение сакральной для Путина даты – 9 мая – не позволяет генералам остановиться.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские захватчики отчаянно пытаются хотя бы выйти на границы Луганской области, чтобы во время акта "победобесия" кремлевский фюрер мог похвастаться хотя бы чем-то. Поскольку перед полномасштабным наступлением новоявленный Гитлер обещал "освободить Донбасс", история о захвате части Херсона и Запорожья российское общество вряд ли удовлетворит.

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Если забыть о пропагандистских заявлениях о "захвате Мариуполя 25 февраля" и "жесте доброй воли" в виде побега с Черниговщины, Киевщины и Сумщины, кремлевскому диктатору действительно нечего показать населению, которое стремится к уничтожению Украины.

Каждая из заявленных задач – провалена

Несмотря на тысячи погибших гражданских, а также большие потери, которые понесли бойцы ВСУ, пограничники, полицейские, нацгвардейцы и территориальная оборона, Украина не пошатнулась в военном смысле. Хотя россияне нанесли значительные удары по инфраструктуре, базам топлива, полигонам, аэропортам и заводам, выбить авиацию, ПВО и провести "демилитаризацию" Путин не смог. Даже добился противоположного результата, поскольку защитники Украины захватили большое количество российской техники, а страны Запада начали полноценно поставлять нам вооружение.

С политической точки зрения Кремль с каждым днем теряет рычаги влияния на наше государство, поскольку как-то изменить власть и заставить народ Украины капитулировать выглядит утопически. Отсюда следует, что проваливают захватчики и задачи по "денацификации", ведь изначально московский фюрер якобы вкладывал в єтот термин именно смену режима в Украине.

Что же касается наступления на Донбасс, то здесь ситуация по состоянию на 4 мая остается тяжелой для Украины, однако ни о каком окружении войск или выходе оккупантов на границы Луганщины и Донетчины вообще речь не идет.

Фактически Путин провалился на каждом из фронтов, но отползать не собирается, ведь остановка войны для него будет означать поражение. Поэтому захватчики продолжают мобилизовать неподготовленных срочников для отправки их в зону боевых действий, отчаянно штурмуют позиции ВСУ на Донбассе, а также пытаются продвигаться на Запорожье и Херсонщине.

Для получения желанной победы, о которой можно будет сказать 9 мая, оккупанты очень спешат с созданием квазиреспублик на захваченных территориях Юга, вводят в обращение рубли, а также пытаются перевести бизнес на работу с Крымом. Главной проблемой российского генштаба является то, что даже Херсонщину в полной мере Россия не контролирует, а для "второй армии мира" подобные достижения во время полномасштабной войны со "страной, которой нет" – сплошной позор.

Все эти нюансы вполне понимают кадровые российские военные, хотя бы примерно оценивающие масштабы провала. Согласно отчетам, которые прислал один из штабных офицеров армии, что находится в Запорожье, захватить областной центр для увеличения временно подконтрольных России территорий до 9 мая захватчики никак не смогут.

Очень хотят взять Запорожье, но никто туда не дойдет

Каждая из попыток российских оккупантов пройти Гуляйполе и продвинуться дальше в Запорожье сталкивается с огромным сопротивлением всех подразделений, защищающих населенный пункт. Артиллерия ВСУ, по словам оккупанта, работает ежедневно с утра до ночи. Поэтому все среднее звено офицерского состава многих подразделений вынужденно базируется в подвалах.

Более того, из мотострелкового полка из более 2400 человек осталось менее 80. Каждый из тех, кто пока жив, имеет легкие травмы и контузии. Кроме того, некоторые оккупанты сошли с ума от постоянного боя и увиденных смертей. Тяжелых раненых иногда невозможно эвакуировать, поскольку водители из медицинских подразделений отказываются выезжать на передовую и требуют, чтобы "трехсотых" привозили в тыл.

Офицер ордынских войск никак не может обеспечить наступление усилиями разбитых батальонно-тактических групп и просит вывести личный состав на ротацию. Аргументировал он это тем, что никто из выживших не хочет идти в бой, а ежедневно потери передовых подразделений в Запорожье составляют не менее 200 человек погибшими, а большинство имеющегося личного состава – срочники 19 – 20 лет.

Главная мотивация – деньги

По данным украинских спецслужб, некоторые российские генералы понимают, что солдаты испытывают животный страх перед ВСУ, а также идут в бой исключительно из-за боязни расстрелов со стороны своего командования. Такая мотивация никак не помогает россиянам продвигаться и выполнять поставленные в Кремле задачи, поэтому личному составу захватнических подразделений уже неделю рассказывают о повышении доплат за боевые. Если с середины апреля оккупантам должны платить по 8 тысяч рублей в сутки, то с 1 мая эти доплаты обещают увеличить до 15 тысяч. Для многих оккупантов подобной мотивации совсем недостаточно, поскольку они даже не рассчитывают вернуться домой.