Каждый день вблизи линии фронта, – Зеленский поблагодарил медиков-героев и показал их фото

День медицинского работника по всему миру отмечают в третье воскресенье июня. По этому случаю 19 июня Владимир Зеленский показал медиков, спасающих украинцев во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть фотографии украинских медиков. Тех, кто ежедневно рискует собственной жизнью, чтобы спасти других.

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Медики работают в самых сложных условиях

Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу они проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день в самых сложных условиях. В больницах и близ линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце!,

– отметил он.

Как работают украинские медики во время войны / Фото: Chris McGrath, Emilio Morenatti, BBC News Russian, Roman Pilipey

Кроме того, он наградил медиков в преддверии их профессионального праздника. Это произошло во время его визита на Юг Украины. Там Владимир Зеленский заезжал в больницы, чтобы пообщаться с медицинскими работниками, а также ранеными военными.

Зеленский наградил медиков в канун праздника / Фото с телеграммы Кирилла Тимошенко

Напомним, что украинские медики на протяжении полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужественно и без колебаний выполняют свою работу. Они продолжают спасать жизнь как мирных жителей, так и военных. Делают это как в больницах и госпиталях, так и в бомбоубежищах и на фронте. И их не пугают звуки сирен, свист шаров и взрывы.

А еще 19 июня в Украине отмечают День отца. По этому случаю в сеть выложили несколько трогательных видео. В них отцов приветствуют как наши военные, так и дети .

Защитники и дети поздравляют с Днем отца

В МВД Украины выложили ролик на пол минуты. В нем отцов с Днем отца поздравили украинские защитники. Они напомнили всем и каждому, ради чего все мы мужественно противостоим российской агрессии. Речь идет о наших детях, семьях, а также их будущем.

Мы не боимся врага и даем ему достойный отпор для того, чтобы все наши могли жить и расти под мирным небом. И чтобы будущим поколениям не пришлось воевать.

Не менее трогательным был ролик с детьми. Они приветствовали своих отцов, которые сейчас защищают Украину от врага. Искренность детей разоружает, а желания их очень просты: чтобы как можно скорее вернулись их родители, и чтобы наконец-то Украина победила.

Дети мечтают о том времени, когда можно будет просто взять папин за руку и пойти с ним гулять. Да и вообще делать то, что раньше. До того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины и начала бомбить мирные города.

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