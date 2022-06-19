Щодня поблизу лінії фронту, – Зеленський подякував медикам-героям і показав їхні фото

День медичного працівника у всьому світі відзначають у третю неділю червня. З цієї нагоди 19 червня Володимир Зеленський показав медиків, які рятують українців під час війни.

Президент України Володимир Зеленський виклав у мережу світлини українських медиків. Тих, хто щоденно ризику власним життям, щоб врятувати інших.

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Медики працюють у найскладніших умовах

Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!,

– зазначив він.

Як працюють українські медики під час війни / Фото Chris McGrath, Emilio Morenatti, BBC News Ukrainian, Roman Pilipey, The Washington Post, Wojciech Grzedzinski, Valentyn Ohyrenko for Reuters, Mads Nissen

Крім того, він нагородив медиків напередодні їхнього професійного свята. Це відбулось під час його візиту на Південь України. Там Володимир Зеленський заїжджав до лікарень, щоб поспілкуватись з медичними працівниками, а також пораненими військовими.

Зеленський нагородив медиків напередодні свята / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Нагадаємо, що українські медики упродовж повномасштабного вторгнення Росії на територію України мужньо та без жодних вагань виконують свою роботу. Вони продовжують рятувати життя як мирних мешканців, так і військових. Роблять це як у лікарнях і шпиталях, так і у бомбосховищах і на фронті. І їх не лякають звуки сирен, свист куль і вибухи.

А ще 19 червня в Україні відзначають День батька. З цієї нагоди у мережу виклали кілька зворушливих відео. У них татусів вітають як наші військові, так і дітлахи.

Захисники та діти вітають з Днем батька

У МВС України виклали ролик на пів хвилини. У ньому татусів з Днем батька привітали українські захисники. Вони нагадали усім і кожному, задля чого всі ми мужньо протистоїмо російській агресії. Мовиться про наших дітей, сімей, а також їхнє майбутнє.

Ми не боїмось ворога та даємо йому гідну відсіч для того, щоб наші усі могли жити й рости під мирним небом. І щоб майбутнім поколінням не довелось воювати.

Не менш зворушливим був ролик з дітьми. Вони вітали своїх татусів, котрі зараз боронять Україну від ворога. Щирість дітлахів роззброює, а бажання їхні дуже прості: щоб якомога швидше повернулись їхні батьки, і щоб нарешті Україна перемогла.

Діти мріють про той час, коли можна буде просто взяти татусів за руку та піти з ним гуляти. Та й узагалі робити те, що раніше. До дня, коли Росія ввела свої війська на територію України та почала бомбити мирні міста.

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