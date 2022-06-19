В Україні 19 червня відзначають День батька. Але, на жаль, багато сімей зараз розділені війною. Водночас саме такі свята нагадують нам про те, задля чого ми боремось. За вільну та нескорену Україну, а також за її майбутнє, майбутнє її синів і дочок.

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Діти чекають на повернення татусів

У МВС України опублікували коротенький ролик. У ньому українські захисники привітали татусів з Днем батька. Ось що вони сказали:

Ми захищаємо нашу країну заради наших діточок.

Ми боремось заради наших сімей.

Ми маємо закінчити цю війну. Щоб наші діти зростали під мирним небом. І щоб нашим дітям не довелось воювати як нам.

Українські захисники зняли вітання з Днем батька: дивіться відео

А ще одне відео виклали в оперативному командуванні "Північ". У ньому вже дітлахи записали привітання для своїх батьків. Вони сказали, що не можуть дочекатись повернення своїх татусів, а також закінчення війни:

Тато, я тебе чекаю. Я тебе люблю і хочу, щоб ти якомога швидше повернувся.

Вітаю тата з Днем батька. (Хочу – 24 канал) щоб він скоріше приїхав додому.

Вітаю свого тата з його днем. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти швидше повернувся і ми гуляли як раніше. І щоб закінчилась війна.

Діти зворушливо привітали татусів з Днем батька: дивіться відео

Нагадаємо, що Україна вже 117 днів титанічно протистоїть російській агресії. Наразі важкі бої тривають на Донбасі. Там ворог намагається впоратись з задачею, поставленою військовим керівництвом. Мовиться про взяття під контроль адміністративних меж Донеччини та Луганщини.

Запеклі бої точаться за Сєвєродонецьк

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти. Під ворожий вогонь потрапили Лисичанськ, Борівське, Біла Гора й Устинівка. У Генштабі зауважують, що по Білій Горі та Мирній Долині ворог бив з авіації, а от по району – з ракет.

Водночас у самому Сєвєродонецьку продовжують точитись бої за контроль над містом. Також російські бійці проводять розвідку, з використанням БпЛА типу "Орлан-10". За допомогою безпілотників ворог проводить корегування вогню. І робить він це цілодобово.

Не полишають спроб штурмувати на напрямку Оріхове – Гірське. Наразі там продовжують тривати бої. Водночас нашим військовим вдалось відбити ворожі атаки на напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео