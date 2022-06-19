В Украине 19 июня отмечают День отца. Но, к сожалению, многие семьи сейчас разделены войной. В то же время, именно такие праздники напоминают нам о том, ради чего мы боремся. За свободную и непокоренную Украину, а также за ее будущее, будущее сыновей и дочерей.

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Дети ждут возвращения пап

В МВД Украины опубликовали коротенький ролик . В нем украинские защитники поздравили отцов с Днем отца. Вот что они сказали:

Мы защищаем нашу страну ради наших детей.

Мы боремся ради наших семей.

Мы должны закончить эту войну. Чтобы наши дети росли под мирным небом. И чтобы нашим детям не пришлось воевать как нам.

Украинские защитники сняли поздравления с Днем отца: смотрите видео

А еще одно видео выложили в оперативном командовании "Север" . В нем уже дети записали поздравления для своих родителей. Они сказали, что не могут дождаться возвращения своих пап, а также окончания войны:

Папа, я тебя жду. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты как можно скорее вернулся.

Поздравляю отца с Днем отца. (Хочу – 24 канал) чтобы он скорее приехал домой.

Поздравляю своего отца с его днем. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты поскорее вернулся и мы гуляли как раньше. И чтобы кончилась война.

Дети трогательно поздравили пап с Днем отца: смотрите видео

Напомним, что Украина уже 117 дней титанически противоборствует российской агрессии. Сейчас тяжелые бои продолжаются на Донбассе. Там враг пытается справиться с задачей, поставленной военным руководством. Речь идет о взятии под контроль административных границ Донетчины и Луганщины.

Упорные бои идут за Северодонецк

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты. Во вражеский огонь попали Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. В Генштабе отмечают, что по Белой Горе и Мирной Долине враг бил из авиации, а вот по району – из ракет.

В то же время в самом Северодонецке продолжают идти бои за контроль над городом. Также российские бойцы проводят разведку с использованием БпЛА типа "Орлан-10". С помощью беспилотников враг производит корректировку огня. И делает он это круглосуточно.

Не оставляют попыток штурмовать на направлении Орехово – Горное. Сейчас там продолжаются бои. В то же время, нашим военным удалось отразить вражеские атаки на направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео