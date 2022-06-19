Україна 19 червня відзначає професійне свято представників галузі охорони здоров'я – День медичного працівника. Керівники військових адміністрацій, чиновники, військові та президент вітають і дякують українським медикам, які попри пережиті жахи і складні умови війни продовжують займатись своєю священною справою – рятують життя українців. 24 канал передає деталі.

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Робота українських медиків в умовах війни

Українські медичні працівники за ці 117 діб повномасштабної війни, розв'язаної Росією, бачили і пережили найжахливіше – поранення, каліцтва та смерті. При цьому їхній холодний розум, фаховість та неймовірна витримка продовжують рятувати життя десятків тисяч українців – військових та цивільних.

Вони працюють у військових шпиталях, звичайних лікарнях, безпосередньо на фронті та у бомбосховищах. Під звуки сирен, кулі й уламки ворожих снарядів, вибухи, вони роблять неймовірні і, здавалося б, неможливі речі.

Як працюють українські медики під час війни / Фото The New York Times

Як працюють медики на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів що з початком повномасштабного вторгнення Росії місцеві заклади охорони здоров'я, що опинились в епіцентрі бойових дій, прийняли виклик і продовжували виконувати свої обов'язки до останньої можливості.

Чи думали лікарі про власну безпеку, коли, до прикладу, ще на початку березня їхали на виклик до важкого онкохворого у нові райони Сєвєродонецька? Вони щосили намагалися допомогти важкому пацієнту, але потрапили під російський снаряд, загинули на місці. Понівечена автівка стояла там кілька місяців, а може залишається і тепер,

– підкреслив Гайдай.

Посадовець зауважив, що з 24 лютого бригади екстренної медичної допомоги Луганської області здійснили 2 476 виїздів. Доволі часто вони втрачали транспорт, відновлювали чи отримували новий.

При цьому у Лисичанську, де ворожий вогонь зараз не вщухає, медичну допомогу надають і досі. Там й далі працює бригада швидкої, яка упродовж квітня здійснила 169 виїздів, а у травні – 146.

Сергій Гайдай зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загалом п'ять медичних закладів обласного підпорядкування, зокрема два медичні коледжі, перемістились до більш безпечних регіонів України. Частина фахівців продовжує працювати у дистанційному режимі та консультувати своїх пацієнтів.

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Привітання від президента та посадовців

Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі привітав медичних працівників з професійним святом та підкреслив, що віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей щодня, у найскладніших умовах. Президент подякував медикам за роботу та добре серце, прикріпивши до допису світлини, зроблені за час повномасштабної війни.

Зеленський подякував українським медикам за героїзм / Фото Chris McGrath, Emilio Morenatti, BBC News Ukrainian, Roman Pilipey, The Washington Post, Wojciech Grzedzinski, Valentyn Ohyrenko for Reuters, Mads Nissen

Верховна Рада на своїй сторінці у телеграмі висловила повагу і вдячність українським медикам. Там зауважили, що у кожного – свій фронт і своя передова. Хтось захищає країну, а хтось – рятує життя, щоб країна жила.

Медики мають свій фронт / Фото з телеграму Верховної Ради України

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що медики – одні з тих, хто залишився на своїх робочих місцях, на медичній передовій. Попри загрозу власному життю, майже 15 тисяч медичних працівників області продовжують свою роботу, зокрема, на окупованих росіянами територіях, під постійними обстрілами та на бойових позиціях.

Вдячний вам і пишаюсь тим, що разом з нашими військовими ви бороните життя харків'ян кожен день і кожну хвилину. До речі, і сьогодні, в день вашого професійного свята, також,

– додав Синєгубов.

У Міністерстві культури та інформаційної політики також підкреслили, що тисячі українських медиків ризикують своїм життям на фронті і у тилу, рятують поранених та допомагають народжуватися маленьким українцям, працюючи у підвалах і під постійними обстрілами ворога. До допису міністерства додали щемливе відео.

Подяка від військових

Подякували й привітали українських медиків із професійним святом у Сухопутних військах ЗС України. Командувач генерал-полковник Олександр Сирський опублікував розлогий допис, в якому наголосив, що тисячі медичних працівників нині подають приклад надлюдської самопожертви.

Ви повертаєте зір, здатність рухатися, здатність нормально жити нашим воїнам, тим, хто ризикував заради України найдорожчим. Ваш професіоналізм, неймовірна відвага і готовність будь-що допомогти, де б то не було – чи на "дорозі життя" біля Дебальцевого, чи на розбитій снарядами трасі Бахмут – Лисичанськ, чи у пеклі бойових позицій Мощуна, чи у тисячах інших гарячих місць, – рятували і продовжують рятувати наших побратимів,

– підкреслив Сирський.

Генерал-полковник додав, що медики ведуть свій, неймовірно важкий бій – за кожного українського військового. Він зауважив, що кожен боєць Сухопутних військ, коли бачить людину у білому халаті чи з червоним хрестом на бойовому спорядженні, у палаті чи районі виконання завдань, відчуває тепло і вдячність.

До слова, колектив 24 каналу доєднується до привітань українських медиків з їхнім професійним святом і дякує нашим медичним працівникам за фаховість та неймовірну мужність. Нехай ваша боротьба на фронті проти смерті завжди завершується перемогою життя!

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