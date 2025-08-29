У бизнеса нет ничего ценнее имени. Оно в определенный момент может оказаться в телеграм-канале рядом с вымышленными обвинениями и утечками персональных данных. Так было в случае с "Джокером" – ресурсом, который годами торговал репутациями и подрывал работу компаний всего лишь одной публикацией.

Как бизнесу защитить свою репутацию от медийных атак?

Буквально в июле непосредственно работал над ситуацией, когда мой клиент стал объектом такой атаки. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Мы зафиксировали сообщения, подготовили заявления в ГБР и СБУ и через суд добивались открытия производств по соответствующим фактам. Всего их стало около десяти – и именно эта колоссальная работа собрала доказательную базу, что в частности позволила заблокировать ресурс, который постоянно ставил украинский бизнес под медийный удар.

Так, вы могли видеть, что канал заблокировали еще 30 марта 2025 года. Об этом тогда медиа написали. Однако вскоре он возобновил работу. Окончательное блокировка "Джокера" произошло 18 августа – после нашей длительной юридической борьбы. Не могу утверждать, что это было исключительно результатом моих действий, но очевидно: без жалоб, постановлений и доказательств этого результата не было бы.

Однако медийное давление – лишь одна сторона проблемы. Другая, не менее опасная для бизнеса – следственные действия. Арест сырья или оборудования, изъятие печатей и уставных документов, блокировка серверов – все это способно поставить предприятие на паузу на несколько месяцев.

За это время компания теряет прибыли, контракты срываются, а налоговые поступления в бюджет уменьшаются. Даже если впоследствии суд отменяет аресты, бизнес-убытки остаются.

Правоохранительные органы должны были бы стать союзниками бизнеса в борьбе с медийными атаками недобросовестных ресурсов. Потому что задача государства – не создавать новые проблемы, а защищать тех, кто работает легально и платит налоги. Вместо этого часто происходит другое: вместо системного противодействия фейковым публикациям мы видим "корпоратив".

Все всех знают, но счет все равно выставляют государству – то есть налогоплательщикам. Такая ситуация демотивирует и подрывает доверие не только к конкретным институтам, но и к самому механизму правосудия.

Именно поэтому роль адвоката заключается не только в реагировании на конкретные атаки, но и в создании системной защиты: фиксировать нарушения, добиваться открытия производств, заставлять правоохранителей действовать в рамках закона. Параллельно – готовить иски для защиты чести и деловой репутации, обращаться в суды и платформы с доказательствами, которые невозможно проигнорировать.

Этот подход сработал и в случае с "Джокером". История канала подтвердила: даже когда борьба долгая и изнурительная, она дает результат. А главный урок для бизнеса прост: у него действительно нет ничего ценнее имени. И именно его надо защищать до конца.