Практика, за которую заблокировали телеграм-канал, называется doxxing: сбор и публикация частной или личной информации человека без его согласия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа".

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Что известно о заблокированном телеграмм-канале "Джокер"

В издании напоминают, что телеграмм-канал "Джокер" появился в 2019 году. Сначала он занимался розыгрышами: публиковал "слитые" переписки известных людей, в частности депутатов и чиновников, выдавал себя за других. Например, "Джокер" обнародовал переписку с депутатами Богданом Яременко, Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким. Позже канал начал распространять фейки, участвовать в медиаатаках, давлениях на журналистов и украинских бизнесменов.

В 2022 году СБУ включила "Джокер" в перечень прокремлевских ресурсов, действующих в интересах России.

В конце 2023 года "Джокер" устроил розыгрыш, сделав вид, что его допустили к пресс-конференции президента, и публиковал видео оттуда. Однако в Офисе президента отрицали аккредитацию анонимных телеграмм-каналов.

Впоследствии в 2024 году появилась информация о том, что реальным владельцем канала был Роман Кравец – член партии "Слуга народа". В 2019 году он баллотировался в Верховную раду.

После этого Кравец заявлял, что продал телеграмм-канал неизвестному человеку еще в 2022 году за 2 миллиона долларов, но не привел доказательств, что это действительно произошло. В то же время он признался, что остается в дружеских отношениях с новым владельцем и мог бы влиять на контент.

Напомним, что Роман Кравец пять раз выезжал из Украины во время полномасштабного вторжения, хотя критиковал за это других. Также он получил статус непригодного к военной службе в 2024 году, вероятно, в это время находясь за границей.