Практика, за яку заблокували телеграм-канал, називається doxxing: збирання та публікація приватної або особистої інформації людини без її згоди. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Детектор медіа".

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Що відомо про заблокований телеграм-канал "Джокер"

У виданні нагадують, що телеграм-канал "Джокер" з'явився у 2019 році. Спочатку він займався розіграшами: публікував "злиті" переписки відомих людей, зокрема депутатів і чиновників, видавав себе за інших. Наприклад, "Джокер" оприлюднив переписку з депутатами Богданом Яременком, Миколою Тищенком, Михайлом Радуцьким. Пізніше канал почав поширював фейки, долучатися до медіаатак, тиску на журналістів та українських бізнесменів.

У 2022 році СБУ включила "Джокер" до переліку прокремлівських ресурсів, що діють в інтересах Росії.

В кінці 2023 року "Джокер" влаштував розіграш, удавши вигляд, що його допустили до пресконференції президента, та публікував відео звідти. Проте в Офісі президента заперечили акредитацію анонімних телеграм-каналів.

Згодом у 2024 році з'явилася інформація про те, що реальним власником каналу був Роман Кравець – член партії "Слуга народу". У 2019 році він балотувався до Верховної ради.

Після цього Кравець заявляв, що продав телеграм-канал невідомій людині ще у 2022 році за 2 мільйони доларів, але не навів доказів, що це справді відбулося. Водночас він зізнався, що залишається в дружніх стосунках із новим власником і міг би впливати на контент.

Нагадаємо, що Роман Кравець п'ять разів виїжджав з України під час повномасштабного вторгнення, хоча критикував за це інших. Також він отримав статус непридатного до військової служби у 2024 році, ймовірно, в цей час перебуваючи за кордоном.