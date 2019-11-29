Кошмарить українських політиків: що приховує російський телеграм

Скандальний пранкер "Джокер" відкрив таку собі "скриньку пандори", з якої полились політичні плітки, таємниці і скандальні інформаційні зливи. Телеграм, звідки власне і виліз Джокер, раптом став потужнішим джерелом інформації, ніж звичний усім фейсбук, де давно засіли традиційні політики. Як соцмережа з російським корінням кошмарить українських можновладців – читайте у матеріалі 24 каналу.

► Джокер

Телеграм-канал "Джокер" з'явився під Хелловін і почав кошмарити політиків. Пранкер представився генеральним прокурором і почав тролити політиків. З відвертих листувань українці дізналися про сварки у "Слузі народу", гроші в конвертах і ще багато цікавого. І це неабияк почало бентежити можновладців. Наприклад, новопризначений голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що після багатьох ситуацій з пранкерами, нардепи почали уважніше перевіряти, хто їм пише у месенджерах.

До теми: Просять доказів, – Корнієнко розповів, як змінилися листування зі "слугами" після появи Джокера

Наразі досі невідомо, хто такий "Джокер", однак вже є декілька версій: від блогера-українофоба Шарія до "слуги народу". Також є думка і про "російський слід" пранкера, чому є декілька підтверджень. Наприклад, методологія пранкерів у політиці свого часу гарно була відіграна російськими пранкерами Вованом і Лексусом. пранкер вже встиг поспілкуватися з Яременком, Радуцьким, Тищенком, Іванісовим та іншими нардепа.



Вже більше місяця "Джокер" кошмарить нардепів

Більше про "Джокера" та його листування з нардепами – читайте тут.

► Інші анонімні канали

Анонімні канали з політичними інсайдами ведуть, вірогідно, самі депутати або ж їх помічники. Обирайте на будь-який смак: "Темний і Білий Лицарі", "Жінка з Косою", "Трубу Прорвало", "Легітимний" і навіть "Шаурма Зеленського" дає про себе знати.

► Телеграм-канали медіа

Поряд з анонімами, телеграм-канали ведуть і звичайні медіа, і лідери думок. До прикладу, на телеграм-каналі Соні Кошкіної ближче до ночі "бомбить" ексклюзивами.

Ось, наприклад, її допис станом на 27 серпня, коли вона повідомила, що Аваков залишиться і при новій владі.

► Плюси та мінуси: чи існує небезпека

Ну і просто, кажуть, що у телеграмі зручно.

"Той, хто передплачує твій канал, завжди може побачити всі повідомлення, йому не треба вишукувати ці повідомлення, вони просто накопичуються. Поширення інформації через телеграм зараз набагато більш потужніше, ніж через фейсбук", – пояснив журналіст і блогер Сергій Лещенко.

Арахамія: Пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народу"

Українські інформаційники неодноразово наголошували про небезпечність телеграму, адже той має російське походження. Втім, сам розробник Павло Дуров, відомий ще як батько заблокованого в Україні вконтакте, сам воює з ФСБ і Роскомнадзор. Дані користувачів пильнує і ділитись ключами для розшифровки не планує – справа принципу. У 2018 році російський суд велів заблокувати додаток на території РФ.

Усі розмови у телеграмі зашифровані, крім того, існують ще й таємні чати, інформація з яких знищується автоматично. За словами експертів, є як плюси, так і мінуси.

Це своєрідна така піратська гавань – цей телеграм – в якому можна абсолютно все. І ви у ньому не захищені ані від фейків, ані від маніпуляції. Там абсолютно безкарно і майже конфіденційно можна продукувати якусь неперевірену інформацію,

– зазначив директор досліджень Центру контент-аналізу Артем Захарченко.

Користувачів також підкупає, що в телеграмі майже відсутня цензура: пости не видяляються, а користувачів не банять. Втім, у цього є і зворотній бік – мессенджер продукує зачасту екстремістький контент.