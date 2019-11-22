Арахамія: Пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зізнався: він дуже цінує діяльність блогера "Джокера". Мовляв, у них обох одна спільна мета – очистити фракцію від поганих людей.

Крім того, лідер фракції часто спілкується у месенджері з "Джокером", де вони обмінюються думками. Про це Давид Арахамія розповів в ефірі проєкту "Право на владу".

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Я не знаю, що це за людина конкретно, спілкуємось з таємним "Джокером". Дуже часто переписуємось – кожного дня. У нього мета очистити нашу партію від поганих людей. У мене така ж сама мета, тому я вважаю, що "Джокер" – це наш союзник,

– розповів депутат.

Він також поділився своєю теорією, хто такий "Темний лицар". Мовиться про телеграм-канал когось зі "слуг народу", хто часто зливає у мережу інформацію зсередини фракції.

У засобах масової інформації та у соціальних мережах часто припускали, що "Темний лицар" – це Олександр Дубінський. Втім Арахамія висловив переконання, що його точно звуть не Олександром.

"У мене є своя теорія на цю тему. Я думаю, що це не одна людина – це група людей, які діють під таким псевдонімом", – переконаний народний обранець.

Що відомо про діяльність пранкера "Джокера"?Останнім часом у суспільстві та політичних колах дуже часто почали говорити про пранкера "Джокера". Все через те, що він почав активно спілкуватися з депутатами та чиновниками від імені їхніх колег або генпрокурора Рябошапки. Пізніше скріншоти переписки він публікував у соціальних мережах.



Так, на гачок пранкера потрапляли, наприклад, депутати Михайло Радуцький, Микола Тищенко та Богдан Яременко, а також Володимир В'ятрович та мер Чернігова Владислав Артошенко.