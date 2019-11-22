Арахамия: пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался: он очень ценит деятельность блогера "Джокера". Мол, у них обоих одна общая цель – очистить фракцию от плохих людей.

Кроме того, лидер фракции часто общается в мессенджере с "Джокером", где они обмениваются мнениями. Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире проекта "Право на власть".

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Я не знаю, что это за человек конкретно, общаемся с тайным "Джокером". Очень часто переписываемся – каждый день. У него цель очистить нашу партию от плохих людей. У меня такая же цель, поэтому я считаю, что "Джокер" – это наш союзник,

– рассказал депутат.

Он также поделился своей теорией, кто такой "Темный рыцарь". Речь идет о телеграм-канале кого-то из "слуг народа", кто часто сливает в сеть информацию изнутри фракции.

В средствах массовой информации и в социальных сетях часто предполагали, что "Темный рыцарь" – это Александр Дубинский. Впрочем Арахамия убежден, что его точно зовут не Александром.

"У меня есть своя теория на эту тему. Я думаю, что это не один человек – это группа людей, которые действуют под таким псевдонимом", – убежден народный избранник.

Что известно о деятельности пранкера "Джокера"?В последнее время в обществе и политических кругах очень часто стали говорить о пранкере "Джокере". Все потому, что он начал активно общаться с депутатами и чиновниками от имени их коллег или генпрокурора Рябошапки. Позже скриншоты переписки он публиковал в социальных сетях.



Так, на крючок пранкера попадали, например, депутаты Михаил Радуцкий, Николай Тищенко и Богдан Яременко, а также Владимир Вятрович и мэр Чернигова Владислав Артошенко.