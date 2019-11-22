10:21
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Арахамия: пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народа"

      53 Читати новину українською
      Арахамия: У нас с "Джокером" общая цель – очистить "Слугу народа" / коллаж 24 канала

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался: он очень ценит деятельность блогера "Джокера". Мол, у них обоих одна общая цель – очистить фракцию от плохих людей.

      Кроме того, лидер фракции часто общается в мессенджере с "Джокером", где они обмениваются мнениями. Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире проекта "Право на власть".

      Интересно: Арахамия показал переписку с пранкером "Джокером", который в Раде переполошил "слуг народа": видео

      Я не знаю, что это за человек конкретно, общаемся с тайным "Джокером". Очень часто переписываемся – каждый день. У него цель очистить нашу партию от плохих людей. У меня такая же цель, поэтому я считаю, что "Джокер" – это наш союзник,
      – рассказал депутат.

      Он также поделился своей теорией, кто такой "Темный рыцарь". Речь идет о телеграм-канале кого-то из "слуг народа", кто часто сливает в сеть информацию изнутри фракции.

      В средствах массовой информации и в социальных сетях часто предполагали, что "Темный рыцарь" – это Александр Дубинский. Впрочем Арахамия убежден, что его точно зовут не Александром.

      "У меня есть своя теория на эту тему. Я думаю, что это не один человек – это группа людей, которые действуют под таким псевдонимом", – убежден народный избранник.

      Что известно о деятельности пранкера "Джокера"?В последнее время в обществе и политических кругах очень часто стали говорить о пранкере "Джокере". Все потому, что он начал активно общаться с депутатами и чиновниками от имени их коллег или генпрокурора Рябошапки. Позже скриншоты переписки он публиковал в социальных сетях.

      Так, на крючок пранкера попадали, например, депутаты Михаил Радуцкий, Николай Тищенко и Богдан Яременко, а также Владимир Вятрович и мэр Чернигова Владислав Артошенко.

      Полгода президентства Зеленского: факты
      сегодня
      788
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Пранкер Джокер Давид Арахамия Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3202
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 227
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      171
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 775
      Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      сегодня , 07:05 Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      Ірина Поліщук 298
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук