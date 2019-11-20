Просять доказів, – Корнієнко розповів, як змінилися переписки зі "слугами" після появи Джокера

Новообраний голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що після багатьох ситуацій з пранкерами, нардепи почали уважніше перевіряти, хто їм пише у месенджерах.

Про це Корнієнко зазначив в ефірі 24 каналу під час програми "Є питання".

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За його словами, зараз серед "слуг народу" збільшилася роль особистої варифікації, коли у месенджерах пишуть незнайомі люди.

Я коли пишу деяким депутатам, з якими у мене ще не було тісного контакту (щоб я знав їх номер, а вони – мій), то вони перепитують: "Чим докажеш". Тоді я кажу певні факти, які тільки нам двом можуть бути відомі. Я все-таки займався виборчою кампанією, і мені відомо багато чого. І вони кажуть: "А, точно, це Саша Корнієнко",

– пояснив голова "Слуги народу".

Також він додав, що у месенджерах наразі відбувається лише організаційна комунікація: "Зайдіть в зал, проголосуйте!" або "Скоро перерва". Про важливі теми "слуги" там не спілкуються.

Треба розуміти, для чого ти це використовуєш. Якісь там топ-сікрет не треба писати – це зрозуміло. Я пишу те, що я знаю, що у разі зламу чи скріну, максиму, що вони дізнаються – що ми через 15 хвилин ідемо голосувати. Але це і так всі знають. Всі фоткають ці екрани. Мій телефон знає вся країна вже,

– наголосив Корнієнко.

Він підкреслив, що у фракції роблять певні існтруктажі тим, хто запитує про проблему з чатами.

Більше про пранки "Джокера" в переписках з нардепами – читайте тут.

Що відомо про пранкера "Джокера" Вже місяць, як депутатів парламенту "тероризує" пранкер, відомий під ніком "Джокер". Він зливає у мережу листування з народними обранцями. Наразі досі невідомо, хто ця людина, однак вже є декілька версій: від блогера-українофоба Шарія до "слуги народу". Також є думка і про "російський слід" пранкера, чому є декілька підтверджень. Наприклад, методологія пранкерів у політиці свого часу гарно була відіграна російськими пранкерами Вованом і Лексусом. пранкер вже встиг поспілкуватися з Яременком, Радуцьким, Тищенком та іншими нардепа.

Про компенсацію за житло

Також у програмі "Є питання" голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що орендує квартиру в Києві, однак, не отримує за нього компенсацію. За його словами, в нього достатньо коштів, аби орендувати житло самостійно.

"Я не отримую компенсацію за житло. Я його орендую, але мене напружує бюрократія у Верховній Раді і є ще не звик до цього за три місяці, бо я людина з іншої сфери. Сама ця процедура, там все не так просто, там треба декларацію і так далі. Я в це все заглибився і зрозумів, що в мене достатньо доходів у родини і збережень з минулого, щоб дозволити собі орендувати житло без компенсацій", – пояснив Корнієнко.

Що відомо про компенсацію депутатам за житло?Народні депутати, які після обрання і переїзду у столицю не мають можливості купити чи орендувати житло, можуть отримувати за це компенсацію з державного бюджету. До прикладу, від початку роботи парламенту 9-го скликання такою можливістю скористались 120 нардепів і отримали за це 3,29 мільйона гривень.

Окрім цього журналіст запитав, чи обговорювали у партії розслідування журналістів про шалені статки депутата Олександра Дубінського, на що голова партії відповів: "У нас у фракції є чим зайнятись, а тому ми до побутових питань ще не дійшли. Але наразі ми нічого не декларували, частина зробила це, а частина – ні. На позачергових виборах кандидати в депутати не декларують обов'язково свої статки. Це з доброї волі робиться. Але якщо він не задекларує до 1 квітня, а потім ще плюс 15 днів, то тоді це вже буде предметом протоколі НАЗК".

Відео програми "Є питання" з Олександром Корнієнком за 20 листопада 2019

Що таке програма "Є питання"

Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько у прямому ефірі протягом 30 хвилин ставить запитання різним політикам. Долучитися до процесу можна, залишивши свої запитання під онлайн-трансляцією у фейсбуці та на ютубі каналу.