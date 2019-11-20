Просят доказательств, – Корниенко рассказал, как изменились переписки после появления Джокера

Новоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что после многих ситуаций с пранкерами, нардепы начали внимательнее проверять, кто им пишет в мессенджерах.

Об этом Корниенко отметил в эфире 24 канала во время программы "Есть вопрос".

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По его словам, сейчас среди «слуг народа» увеличилась роль личной варификации, когда в мессенджерах пишут незнакомые люди.

Я когда пишу некоторым депутатам, с которыми у меня еще не было тесного контакта (чтобы я знал их номер, а они – мой), то они переспрашивают: "Чем докажешь". Тогда я говорю определенные факты, которые только нам двоим могут быть известны. Я все-таки занимался избирательной кампанией и мне известно многое. И они говорят: "А, точно, это Саша Корниенко",

– пояснил глава "Слуги народа".

Также он добавил, что в мессенджерах сейчас происходит лишь организационная коммуникация: "Зайдите в зал, проголосуйте!" или "Скоро перерыв". О важных темах "слуги" там не общаются.

Надо понимать, для чего ты это используешь. Какие-то топ-сикрет не надо писать – это понятно. Я пишу то, что я знаю, что в случае взлома или скрина, максимум, что они узнают – что мы через 15 минут идем голосовать. Но это и так все знают. Все фоткают эти экраны. Мой телефон знает вся страна уже,

– отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что во фракции делают определенные иснтруктажи тем, кто спрашивает о проблеме с чатами.

Больше о пранках "Джокера" в переписке с нардепами – читайте здесь.

Что известно о пранкере "Джокер" Уже месяц, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Сейчас до сих пор неизвестно, кто этот человек, однако уже есть несколько версий: от блогера-украинофоба Шария до "слуги народа". Также есть мнение и о "русском следе" пранкера, чему есть несколько подтверждений. Например, методология пранкеров в политике в свое временя хорошо была отыграна российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкер уже успел пообщаться с Яременко, Радуцким, Тищенко и другими нардепа.

О компенсации за жилье

Также в программе "Есть вопрос" глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что арендует квартиру в Киеве, однако не получает за нее компенсацию. По его словам, у него достаточно средств, чтобы арендовать жилье самостоятельно.

"Я не получаю компенсацию за жилье. Я его арендую, но меня напрягает бюрократия в Верховной Раде и еще не привык к этому за три месяца, я человек из другой сферы. Сама эта процедура, там все не так просто, там надо декларацию и так далее. Я в это все углубился и понял, что у меня достаточно доходов в семье и сбережений из прошлого, чтобы позволить себе арендовать жилье без компенсаций", – пояснил Корниенко.

Что известно о компенсации депутатам за жилье?Народные депутаты, которые после избрания и переезда в столицу не имеют возможности купить или арендовать жилье, могут получать за это компенсацию из государственного бюджета. К примеру, с начала работы парламента 9-го созыва такой возможностью воспользовались 120 нардепов и получили за это 3,29 миллиона гривен.

Кроме этого журналист спросил, обсуждали ли в партии расследования журналистов о сумасшедших деньгах депутата Александра Дубинского, на что председатель партии ответил: "У нас во фракции есть чем заняться, поэтому мы к бытовым вопросам еще не дошли. Но пока мы ничего не декларировали, часть сделала это, а часть – нет. На внеочередных выборах кандидаты в депутаты не декларируют обязательно свое состояние, это по доброй воле делается. Но если он не задекларирует до 1 апреля, а затем еще плюс 15 дней, то тогда это уже будет предметом протоколе НАПК".

Видео программы "Есть вопрос" с Александром Корниенко за 20 ноября 2019 года

Что такое программа "Есть вопрос"Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько в прямом эфире в течение 30 минут задает вопросы разным политикам. Присоединиться к процессу можно, оставив свои вопросы под онлайн-трансляцией в фейсбуке и на ютубе канала.