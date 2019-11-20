Напрягает бюрократия в Раде, – глава "Слуги народа" Корниенко

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что арендует квартиру в Киеве, однако не получает за нее компенсацию.

Об этом он сказал в эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале. По его словам, у него достаточно средств, чтобы арендовать жилье самостоятельно.

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"Я не получаю компенсацию за жилье. Я его арендую, но меня напрягает бюрократия в Верховной Раде и еще не привык к этому за три месяца, я человек из другой сферы. Сама эта процедура, там все не так просто, там надо декларацию и так далее. Я в это все углубился и понял, что у меня достаточно доходов в семье и сбережений из прошлого, чтобы позволить себе арендовать жилье без компенсаций", – пояснил Корниенко.

Что известно о компенсации депутатам за жилье? Народные депутаты, которые после избрания и переезда в столицу не имеют возможности купить или арендовать жилье, могут получать за это компенсацию из государственного бюджета. К примеру, с начала работы парламента 9-го созыва такой возможностью воспользовались 120 нардепов и получили за это 3,29 миллиона гривен.

Кроме этого журналист спросил, обсуждали ли в партии расследования журналистов о сумасшедших деньгах депутата Александра Дубинского, на что председатель партии ответил: "У нас во фракции есть чем заняться, поэтому мы к бытовым вопросам еще не дошли. Но пока мы ничего не декларировали, часть сделала это, а часть – нет. На внеочередных выборах кандидаты в депутаты не декларируют обязательно свое состояние. это по доброй воле делается. Но если он не задекларирует до 1 апреля, а затем еще плюс 15 дней, то тогда это уже будет предметом протокола НАПК".

Больше о состоянии Александра Дубинского – читайте в расследовании журналистов

Смотрите полный выпуск программы "Есть вопрос":