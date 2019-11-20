Напружує бюрократія у Раді, – голова "Слуги народу" Корнієнко

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що орендує квартиру в Києві, однак, не отримує за нього компенсацію.

Про це він сказав в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі. За його словами, в нього достатньо коштів, аби орендувати житло самостійно.

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"Я не отримую компенсацію за житло. Я його орендую, але мене напружує бюрократія у Верховній Раді і є ще не звик до цього за три місяці, бо я людина з іншої сфери. Сама ця процедура, там все не так просто, там треба декларацію і так далі. Я в це все заглибився і зрозумів, що в мене достатньо доходів у родини і збережень з минулого, щоб дозволити собі орендувати житло без компенсацій", – пояснив Корнієнко.

Що відомо про компенсацію депутатам за житло? Народні депутати, які після обрання і переїзду у столицю не мають можливості купити чи орендувати житло, можуть отримувати за це компенсацію з державного бюджету. До прикладу, від початку роботи парламенту 9-го скликання такою можливістю скористались 120 нардепів і отримали за це 3,29 мільйона гривень.

Окрім цього журналіст запитав, чи обговорювали у партії розслідування журналістів про шалені статки депутата Олександра Дубінського, на що голова партії відповів: "У нас у фракції є чим зайнятись, а тому ми до побутових питань ще не дійшли. Але наразі ми нічого не декларували, частина зробила це, а частина – ні. На позачергових виборах кандидати в депутати не декларують обов'язково свої статки. Це з доброї волі робиться. Але якщо він не задекларує до 1 квітня, а потім ще плюс 15 днів, то тоді це вже буде предметом протоколі НАЗК".

Більше про статки Олександра Дубінського – читайте в розслідуванні журналісті

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